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      Серія вибухів у католицьких храмах на Шрі-Ланці: понад сотня загиблих і безліч поранених

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      У Шрі-Ланці пролунала низка вибухів
      У Шрі-Ланці пролунала низка вибухів / Фото із соцмереж

      Під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів на Шрі-Ланці пролунали вибухи. Окрім того, вони прогриміли і в готелях країни. В результаті терактів, загинули щонайменше 129 осіб, відомо також про більш, ніж 400 поранених.

      Так, щонайменше 129 осіб загинуло в результаті низки вибухів, що пролунали аж у 6 католицьких храмах і готелях на острові Шрі-Ланка. Про це інформує AFP.

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      Окрім того, відомо про понад 400 потерпілих. Поки жодна із терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за ці теракти. 

      Серед загиблих і поранених є іноземці. Вже відомо про щонайменше 9 жертв терактів із інших країн.

      Поки відомо, що 42 особи загинули в Коломбо і ще 10 – у місті Баттікалоа, де стався вибух у церкві.

       

      Консули наразі встановлюють, чи немає серед жертв і постраждалих українців. Громадян України, які потребують допомоги на Шрі-Ланці, просять звертатися в українське консульство.

      Разом з тим, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter повідомив, що міністерство перевіряє можливу наявність серед постраждалих внаслідок вибухів громадян України.

       

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      Теги: Новини політики Теракт Жертви
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