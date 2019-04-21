Серія вибухів у католицьких храмах на Шрі-Ланці: понад сотня загиблих і безліч поранених
Під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів на Шрі-Ланці пролунали вибухи. Окрім того, вони прогриміли і в готелях країни. В результаті терактів, загинули щонайменше 129 осіб, відомо також про більш, ніж 400 поранених.
Так, щонайменше 129 осіб загинуло в результаті низки вибухів, що пролунали аж у 6 католицьких храмах і готелях на острові Шрі-Ланка. Про це інформує AFP.
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Окрім того, відомо про понад 400 потерпілих. Поки жодна із терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за ці теракти.
Серед загиблих і поранених є іноземці. Вже відомо про щонайменше 9 жертв терактів із інших країн.
Поки відомо, що 42 особи загинули в Коломбо і ще 10 – у місті Баттікалоа, де стався вибух у церкві.
Консули наразі встановлюють, чи немає серед жертв і постраждалих українців. Громадян України, які потребують допомоги на Шрі-Ланці, просять звертатися в українське консульство.
Разом з тим, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter повідомив, що міністерство перевіряє можливу наявність серед постраждалих внаслідок вибухів громадян України.