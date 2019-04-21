Серія вибухів у католицьких храмах на Шрі-Ланці: понад сотня загиблих і безліч поранених

Під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів на Шрі-Ланці пролунали вибухи. Окрім того, вони прогриміли і в готелях країни. В результаті терактів, загинули щонайменше 129 осіб, відомо також про більш, ніж 400 поранених.

Так, щонайменше 129 осіб загинуло в результаті низки вибухів, що пролунали аж у 6 католицьких храмах і готелях на острові Шрі-Ланка. Про це інформує AFP.

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Окрім того, відомо про понад 400 потерпілих. Поки жодна із терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за ці теракти.

Серед загиблих і поранених є іноземці. Вже відомо про щонайменше 9 жертв терактів із інших країн.

24 killed

200 injured

in multiple blasts in churches and hotels in #SriLanka pic.twitter.com/2dcsDTkOE8 — Faizan فیضان फैजान (@faizan_ul_haq) 21 апреля 2019 г.

Поки відомо, що 42 особи загинули в Коломбо і ще 10 – у місті Баттікалоа, де стався вибух у церкві. very sad to hear about #SriLanka blast ... World has so much hatred to carry.... pic.twitter.com/Nti5pb3wJH — Ansarullah Choudhary (@Liker34491205) 21 апреля 2019 г.

#SriLanka: A third explosion reported near the Kingsbury Hotel and Shangri-la Hotel in the city of Colombo. Several casualties reported. #lka pic.twitter.com/ZtUMy3Ozsg — NewsNow360 (@NewsNow360) 21 апреля 2019 г.

Консули наразі встановлюють, чи немає серед жертв і постраждалих українців. Громадян України, які потребують допомоги на Шрі-Ланці, просять звертатися в українське консульство.

Разом з тим, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter повідомив, що міністерство перевіряє можливу наявність серед постраждалих внаслідок вибухів громадян України.