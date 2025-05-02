Серед жертв – чоловіки та жінки віком від 35 до 81 року. Вбивця входив до них у довіру, спілкувався, а потім душив або забивав камінням та крав їх майно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора.

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Деталі затримання серійного вбивці у Києві

Так, 38-річний громадянин Узбекистану в період з 2018 по 2024 року позбавив життя 3 жінок та 8 чоловіків. Ще одного потерпілого намагався вбити, але не зміг довести задумане до кінця.

Здебільшого його жертвами були люди без постійного місця проживання, з якими чоловік знайомився, вживав алкоголь, а потім вбивав. Їх тіла знаходили, але встановити обставити та причини смерті було вкрай важко,

– розповідають у прокуратурі.

Вбивцю вдалося затримати у січні 2024 року після того, як він вбив продавчиню квітів у Голосіївському районі. Він зайшов у магазин, завдав близько 30 ударів ножем, забрав її золоті прикраси і втік. Після затримання іноземець провину визнав та розповів про інші свої злочини.

Злочинець пам'ятав кожну свою жертву і сподівався, що детальні розповіді і зізнання допоможуть пом'якшити вирок. Суд, враховуючи доводи прокурорів, призначив йому максимальне покарання.

Що відомо про злочини громадянина Узбекистану

У 2018 році у Харкові засуджений працював на одному з ринків, де вбив знайомого сокирою, нанісши більше 30 ударів по голові і тулубу. Він кинув сокиру, документи та телефон у піч, забравши собі гроші вбитого. Після цього поїхав до Києва.

У серпні 2019 року він випивав з раніше знайомим безхатьком біля станції метро "Деміївська". Злочинець побив його руками і ногами, після чого наніс ще 8 ударів каменем по голові.

На початку вересня того ж року іноземець побачив сплячого на землі свого давнього знайомого без постійного місця проживання. Напередодні у них був словесний конфлікт, тож засуджений, знайшовши шмат бетону неподалік, вдарив ним по голові чоловіка. Той помер від отриманих травм.



У січні 2020 року, після вживання алкоголю з трьома чоловіками – батьком та його синами, в підвалі будинку в Оболонському району, засуджений задушив усіх по черзі ременем для штанів, поки вони спали.

Наприкінці червня 2021 року у Святошинському районі засуджений підійшов до двірника і вдарив по голові. Чоловік втратив свідомість – засуджений планував його добити, але побачив поряд людей, тому вкрав гроші і втік з міста.

У червні 2023 року після знайомства та спільного розпиття алкоголю на території урочища "Бабин Яр", засуджений задушив жінку руками.

На початку липня 2023 року, неподалік станції метро "Почайна", чоловік познайомився зі своїм земляком. Вони пішли святкувати знайомство, а потім засуджений взяв шматок простирадла, на якому спав потерпілий, та виготовив із нього петлю, щоб вбивство виглядало як самогубство.

Кількома днями пізніше в Оболонському районі він задушив жінку, яка попросила у нього допомоги з подальшим маршрутом.

В середині липня 2023 року на Петропавлівській Борщагівці засуджений познайомився у супермаркеті з літнім чоловіком, якого відвів до покинутої будівлі і задушив джинсовою тканиною. Після цього закидав тіло померлого сміттям.