"Серце знову зупинилося": реакція родичів загиблих рейсу МН17 на збиття літака МАУ в Ірані

Іран визнав, що український літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у Тегерані збила його ракета. Напередодні офіційної заяви до розслідування долучалися лідери різних країн. Та, насамперед, всі намагались висловити найщиріші співчуття родинам загиблих у катастрофі.

Слова підтримки у соцмережі писали родичі загиблих внаслідок збиття малайзійського Boeing над Донбасом, повідомляє hromadske. Також розповіли, що відчули у момент, коли дізнались про трагедію, яка сталась у Тегерані.

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Що відомо про авіакатастрофу на Донбасі?Boeing-777 компанії Malaysia Airlines біля Тореза Донецької області збили 17 липня 2014 року. На борту перебувало 298 осіб. Внаслідок влучання в літак зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва загинули всі пасажири та екіпаж. Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії. Офіційне розслідування триває. Дев'ятого березня розпочнеться судовий процес у Нідерландах. Однак досі, навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає будь-яку свою причетність до злочину.



За кількістю жертв цю катастрофу вважають найбільшою в історії України й найсмертоноснішим збиттям пасажирського літака.

Збиття Boeing-777 біля Донецька: "Моє серце знову зупинилося" Хенка Турньє разом із дружиною Інеке Вестервельд Турньє загинули в авіакатастрофі на Донбасі. Обоє летіли з Нідерландів. Хенка хотів вперше відвідати свою доньку Нанду у Новій Зеландії. Туди вона нещодавно емігрувала Коли я прочитала, що сталася катастрофа літака "Міжнародних авіаліній України" у Тегерані – моє серце знову зупинилося. Так само, як це вже було того жахливого дня, коли збили Boeing МН17. Та цього разу я дуже сподівалася, що це лише нещасний випадок. Бо з нещасними випадками може бути легше змиритися,

– розповіла Нанда. В інтерв’ю Sydney Morning Herald Нанда розповідала, як дізналась про падіння Boeing-777. О четвертій ранку того дня голосно задзвонив телефон. Спочатку вона навіть не почула дзвінка. Пізніше сказала своєму чоловікові, щоби той узяв трубку. "Хтозна, мовляв, що там сталося – може літак розбився", – так сказала тоді Нанду. Вона одразу не збагнула, що це правда.

Хенк та Інеке Турньє з онуками Однак ще до того, коли Іран офіційно заявив про влучання ракети у літак, Нанда була впевнена, що це все "не схоже на нещасний випадок, на лиху випадковість". Як ми говорили щодо катастрофи МН17: на жаль, ніхто не має права змінити своєї долі. Дорогі родини тих, кого торкнулося це велике горе, знайте – моє серце з вами, бо це біль, який я вже добре знаю. Та ніколи не здавайтеся! Знайдіть відраду у своїх близьких та шукайте підтримки серед тих, хто опинився у подібній ситуації. Співчуваю вашим втратам,

– додала Нанда. Трагедія, яка повторилася Дейсі Олерс – племінниця нідерландця Роббі Олерса, яка загинула під час збиття Boeing 777. Вона прямувала на відпочинок до Індонезії разом зі своїм хлопцем Брайсом Фрейдріксом. Катастрофу українського літака він називає трагедією, яка повторилася.



Дейсі Олерс

Це просто розриває серце на частини – бачити, як люди тепер намагаються впоратися із втратою найдорожчих. А світові лідери знову вирішують їхнє право на життя або смерть,

– каже Роббі Олерс.

Він наголошує, що головне, аби тепер справу не лишили нерозслідуваною. А за справедливість родинам загиблих на борту Boeing МАУ у Тегерані варто боротися так, як "ми боремося в ім’я Дейсі та Брайса". Також Роббі підтримує Україну. Стверджує, що правильним рішенням Ірану було б віддати Україні бортові самописці одразу і не брехати щодо несправності двигуна.

Сілейна Фрейдрікс, мати загиблого Брайса Фрейдрікса, каже, що зараз відчуває спустошення і дежавю. Під час катастрофи, у якій загинув її син, також не перекривали повітряний простір і переліт був над зоною конфлікту.



Сілейна Фрейдрікс

Коли з’явилась інформація про те, що Іран визнав свою провину, вона зазначила, що ця звістка змусила її плакати.

Ми ж чекаємо на те, щоби почути ті самі слова від Росії – за п’ять з половиною років після трагедії МН17,

– сказала Сілейна.

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Роббі Оленрс додає, що доки Путін при владі – таких слів вони не почують точно.

Що відомо про трагедію в Тегерані?Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі загинули.



Катастрофа сталася за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. 11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак.