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Серцеві стенти як приклад боротьби з корупцією в Україні

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Закупівлі ліків і медобладнання для України мають здійснювати міжнародні організації
Закупівлі ліків і медобладнання для України мають здійснювати міжнародні організації / 24 Канал/Ілюстрація

Авторитетне американське видання The New York Times наводить історію із закупівлею Міністерством охорони здоров'я серцевих стентів як приклад успішної боротьби з крадіжками державних коштів.

Про це йдеться у статті Олівера Баллоу для The New York Times.

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Як зазначив автор, після 2014 року МОЗ України звернулося до міжнародних організацій з проханням закупити для України ліки і медичне обладнання за українські гроші. Таким чином відомство прагнуло позбутися корумпованих українських посередників, які завищували ціни заради особистої вигоди.

За словами Баллоу, ініціатива виявилася вельми успішною – у 2016 році для України закупили вдвічі більше стентів, ніж планували, за ціною вдвічі нижчою, ніж була до того. Програма дозволила зекономити 222 мільйони доларів, які витратили на закупівлю додаткових ліків і медобладнання, а у 2017-му році смертність від серцевих нападів в країні знизилася вперше за останнє десятиріччя.

Міжнародні організації планували передати закупівлю Україні наступного березня, однак створення української незалежної системи закупівель затягнулося. За словами в.о. міністра охорони здоровя України Уляни Супрун, Україні доведеться чекати іноземних посередників до закупівель ще декілька років.

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Баллоу підсумовує, що такий прогрес за короткий період показує, як можна "очистити" корумповані українські державні установи.

Необхідно залучити чесних спостерігачів ззовні, щоб переламати корумповану поведінку і дати уряду простір для дій, аби створити нову незалежну систему,
– наголошує автор.

Раніше 24 канал вже описував корупцію в медичні сфері і чому людям з інфарктами виставляють рахунки на сотні тисяч гривень, попри державне забезпечення.

Теги: Новини України Гроші Новини політики Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я Корупція
Джерело: 24 Канал
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