Серцево-судинні захворювання: топ-5 матеріалів про "вбивцю" людей

"Здоров'я 24" пропонує до вашої уваги найцікавіші матеріали про серцево-судинні захворювання, їхні симптоми та профілактику.

1. Вбивця №1, – Супрун назвала найнебезпечніше захворювання​

Лише від інфаркту міокарда у світі помирає близько 7 мільйонів людей щороку.

2. Як омолодити серце та судини на 20 років: вчені назвали спосіб

Американські науковці, які винайшли спосіб ревіталізації серця аж на 20 років.

3. Лікар назвала 10 продуктів, які "вбивають" серце

До переліку страв, які згубно впливають на здоров'я серцево-судинної системи, потрапили гамбургери, випічка, безалкогольні напої та інше.

4. 5 небезпечних симптомів серцевих недуг, які часто ігнорують

Серцево-судинні захворювання є найбільш частою причиною смерті у світі. Деякі з цих захворювань розвиваються без симптомів, але навіть ті, які проявляють себе, залишаються непоміченими.



5. Серцевий напад: симптоми, перша допомога, причини та профілактика

Серцевий напад, особливо в нестабільних погодних умовах, трапляється на вулицях все частіше. Він стається тоді, коли несподівано блокується подача крові до серця.