Сервіс Google Maps зазнав істотних змін: фото
Корпорація Google оновила свій картографічний сервіс Maps. Ці оновлення розробники анонсували ще під час конференції у травні.
Про це пише ain.ua.
Зокрема, Google адаптувала інтерфейс відповідно із новими стандартами мови Material Design: прибрала зайві елементи з інтерфейсу та привела до єдиного стилю іконки.
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Окрім того, у сервісі з'являться нові вкладки: Explore і For You. Щоправда остання доступна лише в США, Великобританії, Канаді, Австралії та Японії).
Оновлений сервіс Google Maps
Explore – додаток, який буде рекомендувати кафе і ресторани, заходи, що є поблизу користувача.
For You буде показувати заклади, які відкрили нещодавно. Також в ній відображається новий лічильник під назвою Your Match, який показує збіг ваших персональних смаків з закладом.
З'явились кілька нових функцій
А от функції групового планування заходів, яку теж анонсували у травні, наразі у сервісі немає.
Нова версія Google Maps вже доступна для скачування для iOS і Android.
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