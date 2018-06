Сервіс Google Maps зазнав істотних змін: фото

Корпорація Google оновила свій картографічний сервіс Maps. Ці оновлення розробники анонсували ще під час конференції у травні.

Про це пише ain.ua.

Зокрема, Google адаптувала інтерфейс відповідно із новими стандартами мови Material Design: прибрала зайві елементи з інтерфейсу та привела до єдиного стилю іконки.

Окрім того, у сервісі з'являться нові вкладки: Explore і For You. Щоправда остання доступна лише в США, Великобританії, Канаді, Австралії та Японії).

Оновлений сервіс Google Maps

Explore – додаток, який буде рекомендувати кафе і ресторани, заходи, що є поблизу користувача.

For You буде показувати заклади, які відкрили нещодавно. Також в ній відображається новий лічильник під назвою Your Match, який показує збіг ваших персональних смаків з закладом.

З'явились кілька нових функцій

А от функції групового планування заходів, яку теж анонсували у травні, наразі у сервісі немає.

Нова версія Google Maps вже доступна для скачування для iOS і Android.

