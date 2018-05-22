Серйозна ДТП сталася на Північному мосту у Києві: є потерпілі

Близько опівночі проти 22 травня у Києві на Північному (Московському) мосту сталася аварія за участю трьох автомобілів: двох Daewoo та одного Audi. У підсумку було госпіталізовано пасажира Nexia, а рух у напрямку Троєщини заблоковано.

За попередньою інформацією, Daewoo Nexia та Audi рухалися крайнім правим рядом, але в один момент водій першої іномарки пригальмував, і у результаті отримав удар ззаду від "німця", передає ресурс "Київ оперативний".

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Зауважимо, що внаслідок удару Nexia розвернуло та відкинуло у відбійник, а опісля машина отримала ще удар в бік від Lanos.

Внаслідок аварії госпіталізували пасажира Nexia. Крім того, було перекрито три смуги, що своєю чергою паралізувало рух транспорту.

Як пише dtp.kiev.ua з посиланням на свідків, винуватець ДТП – водій Audi, який рухався зі швидкістю у близько 150 кілометрів за годину: зрештою вдарив автомобіль Daewoo Nexia, і того відкинуло у відбійник.

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Також видання переконує, що було госпіталізовано не пасажира, а водія Nexia.

Додамо, що на місці працювали дві бригади швидкої допомоги, патрульна поліція та слідчо-оперативна група.