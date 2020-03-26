Серйозна ДТП у Києві: є постраждалі – відео

На Повітрофлотському проспекті у Києві сталася серйозна аварія. У результаті майже вщент розтрощився автомобіль Renault від служби таксі Bolt. Є постраждалі, можливо, й жертви.

Про страшну аварію у столиці повідомили у фейсбуці "Києва Оперативного".

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Дуже серйозна ДТП сталася на Повітрофлотському проспекті, 5. Автівка Renault від таксі Bolt просто вщент,

– йдеться в повідомленні.

Відомо, що є потерпілі. Поки за неперевіреною інформацією – навіть загиблі. На місці працює поліція та медики.

Аварія на Повітрофлотському проспекті у Києві: відео