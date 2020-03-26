Серйозна ДТП у Києві: є постраждалі – відео
-
На Повітрофлотському проспекті у Києві сталася серйозна аварія. У результаті майже вщент розтрощився автомобіль Renault від служби таксі Bolt. Є постраждалі, можливо, й жертви.
Про страшну аварію у столиці повідомили у фейсбуці "Києва Оперативного".
Зверніть увагу У Києві інкасаторський бус зіштовхнувся з легковиком: є загиблі – фото
Дуже серйозна ДТП сталася на Повітрофлотському проспекті, 5. Автівка Renault від таксі Bolt просто вщент,
– йдеться в повідомленні.
Відомо, що є потерпілі. Поки за неперевіреною інформацією – навіть загиблі. На місці працює поліція та медики.
Аварія на Повітрофлотському проспекті у Києві: відео
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі