Серйозна ДТП з потерпілими сталася у Києві
Уночі проти 5 липня у Києві на перетині вулиць Бальзака та Драйзера сталося зіткнення автомобілів Opel і BMW, внаслідок чого постраждали щонайменше 2 людини.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
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За словами журналістів, жінку-пасажира BMW терміново госпіталізували, а другому потерпілому надали допомогу на місці.
Внаслідок ДТП постраждали пасажири BMW
"Автомобілі істотно пошкоджено. На місці працюють патрульна поліція, три карети швидкої допомоги. Має прибути слідчо-оперативна група", – мовиться у дописі.
Нагадаємо, уранці 4 липня поблизу Чернігова внаслідок лобового зіткнення мікроавтобуса "Газель" та легковика Geely загинув водій та дві пасажирки останнього.