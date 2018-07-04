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Серйозна ДТП з потерпілими сталася у Києві

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У Києві на перетині Бальзака та Драйзера зіткнулися Opel і BMW: є потерпілі
У Києві на перетині Бальзака та Драйзера зіткнулися Opel і BMW: є потерпілі / dtp.kiev.ua

Уночі проти 5 липня у Києві на перетині вулиць Бальзака та Драйзера сталося зіткнення автомобілів Opel і BMW, внаслідок чого постраждали щонайменше 2 людини.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

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За словами журналістів, жінку-пасажира BMW терміново госпіталізували, а другому потерпілому надали допомогу на місці.

ДТП, Київ, потерпілі, авто
Внаслідок ДТП постраждали пасажири BMW

"Автомобілі істотно пошкоджено. На місці працюють патрульна поліція, три карети швидкої допомоги. Має прибути слідчо-оперативна група", – мовиться у дописі.

Нагадаємо, уранці 4 липня поблизу Чернігова внаслідок лобового зіткнення мікроавтобуса "Газель" та легковика Geely загинув водій та дві пасажирки останнього.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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