Серйозна ДТП з потерпілими сталася у Києві

У Києві на перетині Бальзака та Драйзера зіткнулися Opel і BMW: є потерпілі / dtp.kiev.ua

Уночі проти 5 липня у Києві на перетині вулиць Бальзака та Драйзера сталося зіткнення автомобілів Opel і BMW, внаслідок чого постраждали щонайменше 2 людини.