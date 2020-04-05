09:46
5 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Серйозна пожежа на Хрещатику в Києві: сталося займання підземних електрокабелів – відео

      - Читать новость на русском

      У центрі Києва на Хрещатику сталося займання у підземних комунікаціях. Інцидент трапився уночі проти 5 квітня. На місці працюють рятувальники та поліція.

      За даними dtp.kiev.ua, попередньо, пожежа виникла в підземному переході, що веде до "Глобусу". Звідти йшов густий дим. Почалася пожежа приблизно о 2 годині ночі. 

      Зверніть увагу Пожежа в Чорнобильській зоні: рятувальники залучили авіацію

      Згодом з’явилася інформація, що загорівся електричний кабель.

      Приблизно о 8 годині ранку журналісти повідомили, що займання сталося в колекторі. На місце прибули значні сили ДСНС. Є імовірність, що доведеться знеструмити район.

      Відомо, що на місце прибула цистерна з піноутворювачем, і о 7 ранку надзвичайники почали заливати колодязі піною. Журналісти додають, що відновити підземні комунікації буде дуже складно. 

      Рятувальникам так і не вдалося ліквідувати займання о 8:30. У цей час пожежа посилилися. За даними ресурсу, рятувальники дуже довго не могли отримати якийсь письмовий дозвіл на гасіння. Тому почали ліквідацію пожежі лише о 6 ранку. 

      Дивіться відео пожежі на Хрещатику в Києві 

      За даними журналіста Андрія Павловського, горіла проводка потужністю від 220 вольт до 35 кіловольт. Станом на 9:00 пожежу рятувальникам вдалося локалізувати. Він додає, що через велику площі загоряння, її будуть гасити ще кілька годин. Зараз у центрі Києва чутно стійки запах гару. 

      До теми В Києві на Виноградарі спалахнула масштабна пожежа: відео

      У ДСНС уже прокоментували інцидент. За даними рятувальників, займання виникло у підземному колекторі, в якому розміщено електричні кабелі різної напруги. Для знеструмлення викликали аварійні бригади "Київських електромереж" і Київміськсвітла.

      Представники ДСНС пояснюють, що через велику напругу електричних кабелів пожежники не змогли одразу розпочати ліквідацію пожежі. Тому о 5:14 рятувальникам їм видали перший допуск від "Київських електромереж".

      Рятувальники додають, що роботи зі знеструмлення електричних кабелів і ліквідація їхнього займання тривають.

      Аварійні служби поступово видають дозвіл на ліквідацію тих чи інших ділянок із напругою кабелів 220 вольт, 380 вольт, 10 кіловольт та 35 кіловольт. Лише після отримання письмового дозволу від чергових Київенерго та Київміськсвітло вогнеборці приступають до ліквідації пожежі на певній ділянці колектора,
      – зауважили у ДСНС.

      Для ліквідації займання на Хрещатику було задіяно 10 одиниць пожежної техніки та близько 40 представників особового складу підрозділів ДСНС у Києві.

      До слова, нещодавно між Бучею та Ірпенем хтось підпалив сухостій. У результаті пожежа розгорілася на 4 гектарах землі.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: ДСНС Надзвичайні ситуації Електроенергія Пожежа Новини Києва Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 07:40 Як правильно носити маску проти коронавірусу: інструкція
      Лікування 39024
      сьогодні , 07:20 Народні депутати, які захворіли на коронавірус: інфографіка
      Новини України 4806
      сьогодні , 06:20 Трепак назвав дві причини, чому не звільнився після відставки Рябошапки
      Новини України 2121
      сьогодні , 07:00 Рябошапка натякнув на участь у позачергових парламентських виборах
      Новини України 6406
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 4 квітня: українські медики в Італії, новий антирекорд США
      Новини України 31590
      сьогодні , 06:40 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
      Лікування 73028
      сьогодні , 04:29 На вшанування померлого Івана Вакарчука на фасаді ратуші у Львові розмістили банер
      Новини України 2508
      сьогодні , 05:05 Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків зодіаку
      Гороскоп 1651
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      4 квітня , 22:00 Врятуємо США: Росія вкотре кинула своїх громадян в обійми смерті
      Олександр Коваленко
      4 квітня , 21:31 Як світові бренди використовують креатив для боротьби з коронавірусом
      Анатолій Яворський
      Залиште відгук