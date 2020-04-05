Серйозна пожежа на Хрещатику в Києві: сталося займання підземних електрокабелів – відео

У центрі Києва на Хрещатику сталося займання у підземних комунікаціях. Інцидент трапився уночі проти 5 квітня. На місці працюють рятувальники та поліція.

За даними dtp.kiev.ua, попередньо, пожежа виникла в підземному переході, що веде до "Глобусу". Звідти йшов густий дим. Почалася пожежа приблизно о 2 годині ночі.

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Згодом з’явилася інформація, що загорівся електричний кабель.

Приблизно о 8 годині ранку журналісти повідомили, що займання сталося в колекторі. На місце прибули значні сили ДСНС. Є імовірність, що доведеться знеструмити район.

Відомо, що на місце прибула цистерна з піноутворювачем, і о 7 ранку надзвичайники почали заливати колодязі піною. Журналісти додають, що відновити підземні комунікації буде дуже складно.

Рятувальникам так і не вдалося ліквідувати займання о 8:30. У цей час пожежа посилилися. За даними ресурсу, рятувальники дуже довго не могли отримати якийсь письмовий дозвіл на гасіння. Тому почали ліквідацію пожежі лише о 6 ранку.

Дивіться відео пожежі на Хрещатику в Києві

За даними журналіста Андрія Павловського, горіла проводка потужністю від 220 вольт до 35 кіловольт. Станом на 9:00 пожежу рятувальникам вдалося локалізувати. Він додає, що через велику площі загоряння, її будуть гасити ще кілька годин. Зараз у центрі Києва чутно стійки запах гару.

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У ДСНС уже прокоментували інцидент. За даними рятувальників, займання виникло у підземному колекторі, в якому розміщено електричні кабелі різної напруги. Для знеструмлення викликали аварійні бригади "Київських електромереж" і Київміськсвітла.

Представники ДСНС пояснюють, що через велику напругу електричних кабелів пожежники не змогли одразу розпочати ліквідацію пожежі. Тому о 5:14 рятувальникам їм видали перший допуск від "Київських електромереж".

Рятувальники додають, що роботи зі знеструмлення електричних кабелів і ліквідація їхнього займання тривають.

Аварійні служби поступово видають дозвіл на ліквідацію тих чи інших ділянок із напругою кабелів 220 вольт, 380 вольт, 10 кіловольт та 35 кіловольт. Лише після отримання письмового дозволу від чергових Київенерго та Київміськсвітло вогнеборці приступають до ліквідації пожежі на певній ділянці колектора,

– зауважили у ДСНС.

Для ліквідації займання на Хрещатику було задіяно 10 одиниць пожежної техніки та близько 40 представників особового складу підрозділів ДСНС у Києві.

До слова, нещодавно між Бучею та Ірпенем хтось підпалив сухостій. У результаті пожежа розгорілася на 4 гектарах землі.