Серйозна пожежа сталася у Києві: 5 авто згоріли
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Увечері 3 березня у Києві на вулиці Єлизавети Чавдар, 13, що на Осокорках, в одному із підземних паркінгів сталася потужна пожежа.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
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"Масштабна пожежа сталась у Києві на вулиці Чавдар, 13: в підземному паркінгу згоріли близько 5 авто. Працюють рятувальники. Сильне задимлення", – зазначається у дописі.
Додамо, що інших подробиць журналісти не оприлюднили.
Відтак, залишається невідомим, чи був це підпал, або ж займання могло статися з іншої причини.
Джерело: 24 Канал
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