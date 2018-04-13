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Серйозна загроза: Турчинов розповів, яку зброю розмістила Росія на кордоні з Україною

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Росія розмістила на кордоні з Україною
Росія розмістила на кордоні з Україною "Іскандери" / Фото з відкритих джерел

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов розповів, що Російська Федерація розмістила біля українських кордонів декілька ракетних бригад, озброєних ракетними комплексами "Іскандер".

Про це Турчинов повідомив під час виступу на 11-му Київському безпековому форумі, передає "УНІАН".

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"Я хочу звернути увагу на ракетні війська Росії, які безпосередньо наближені до нашого кордону. Це чотири ракетні бригади, які озброєні сучасними ракетними системами "Іскандер" Я звертаю на це увагу не тільки тому, що вони стоять максимально близько до нашого кордону, а тому що сьогодні є дві модифікації "Іскандерів". Балістична ракета вражає ціль на відстані 500 кілометрів, але сьогодні "Іскандер К" забезпечується крилатими ракетами, які можуть знищувати ціль на відстані 2,5 тисячі кілометрів", – наголосив він.

За словами Турчинова, це є демонстративним виходом Росії з угоди щодо заборони ракет середньої та малої дальності.

"Це загрожує не тільки Україні, це фактично загроза всім європейським країнам, тому що час ракетної атаки зменшується до хвилин, а не годин", – додав він.

Що таке "Іскандер"? Це оперативно-тактичний ракетний комплекс, призначений для ураження малорозмірних і майданних цілей – ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, літаків і вертольотів на аеродромах, командних пунктів та вузлів зв'язку.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Олександр Турчинов Зброя Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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