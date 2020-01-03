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      Серйозних проблем не буде: Україна відреагувала на зупинку постачання нафти з РФ до Білорусі

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      Андрій Герус / liga.net

      Зупинка постачання російської нафти в Білорусь і можлива відмова Білорусі від експорту нафтопродуктів не створить серйозних проблем в Україні.

      Про це повідомив глава профільного енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус агентству "Інтерфакс-Україна".

      Актуально: Після довгих суперечок Росія таки припинила постачати нафту Білорусі

      Взимку для нас це некритично. Серйозних проблем для України я не бачу. До посівної. А до початку посівної або там проблема вирішиться, або ми диверсифікуємся. Ситуація ускладнюється, коли зупиняються поставки в Україну дизеля. Але якщо бензин і дизель, то не так страшно,
      – запевнив Герус.

      За його словами, на даний момент поставки нафтопродуктів з Білорусі в Україну тривають. Він додав, що з Білорусі в Україну надходить бензин, а українські НПЗ не виробляли більше дизелю, тому що не могли продати більше бензину.

      Герус також сказав, що очікує на збільшення поставок бензину з країн ЄС.

      Відзначимо, що Росія та Білорусь довго сперечалися про новий контракт на постачання нафти, позаяк попередній закінчувався 1 січня 2020 року. Країни так і не змогли дійти згоди, тож у п'ятницю, 3 січня, Росія таки припинила постачання нафти Білорусі.

      Попри припинене постачання, два нафтопереробні заводи, які функціонують у Білорусі, продовжують працювати, але їх загруженість знижено до мінімуму.

      Що відомо про нафтовий спір РФ і Білорусі

      Ситуація з російською нафтою у Білорусі була аналогом ситуації з російським газом в Україні – контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони вперто не могли дійти згоди у низці питань.

      Раніше Олександр Лукашенко вже погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Згодом зайшла мова про пошук альтернативних джерел.

      Білоруський президент хотів залучити до цього США або Саудівську Аравію, які є чи не найбільшими конкурентами Росії на нафтовому ринку. Втім, експерти не виключають, що білоруський лідер вдався до банального шантажу, аби вибороти для своєї держави кращі умови.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Андрій Герус – новини Нафта Пальне Новини Білорусі Новини Росії Енергетика
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