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      Сесіль Маклорін Сальвант на Leopolis Jazz: оголошено шостого хедлайнера фестивалю

      - Читать новость на русском
      Сесіль Маклорін Сальвант

      Сесіль Маклорін Сальвант отримала широке суспільне визнання після перемоги у конкурсі джазових вокалістів Thelonious Monk Jazz у 2010 році.

      А вже впродовж наступних десяти років отримала три премії Греммі.

      Коли Сесіль Маклорін Сальвант вперше з’явилась на джазовій сцені, багатьох слухачів вразила її можливість звучати як Бессі Сміт, Сара Вон або Бетті Картер. Але з кожним новим альбомом її голос ставав все більш своєрідним та розкривав нові грані її майстерності.

      У "Woman Child" та "For One To Love" визначився її стиль. "Dreams and Daggers" – робота, яка підкреслює її свіжий та безстрашний підхід до мистецтва – live та студійний запис, разом з тріо та зі струнним квартетом, стандарти й оригінальні композиції.

      У 2018 Сесіль Маклорін Сальвант випустила четвертий альбом "The Window" – дуети з піаністом Салліваном Фотнером, які розширюють традиційне уявлення про дует та його виразні можливості.

      Завдяки вибору репертуару та блискучим інтерпретаціям, вона "грає з часом" змушуючи музикальне минуле говорити з нашим сучасним світом.

      Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся у 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн. У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи.

      Нагадаємо, що продаж квитків на Leopolis Jazz Fest 2020 відкриється у квітні. Слідкуйте за подією у Facebook, на сторінці Instagram або на сайті.

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      Теги: Музика Новини Львова Новини України
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