Сесія міськради в Українці відбудеться вдома у секретаря: причина не коронавірус

Сесія міського самоврядування в місті Українка, що на Київщині, відбудеться вдома у Тетяни Кучер. Секретар і виконувачка обов’язків міського голови перебуває під домашнім арештом.

Їй інкримінують зловживання службовим становищем, однак сесія міськради все одно відбудеться. Відповідне розпорядження з’явилось на телеграм-каналі "Лиса правда by Kuksin", повідомляє 24 канал.

"Домашнє" засідання міськради в Українці

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Так, місце проведення засідання місцевого самоврядування у такій ситуації довелося змінити на квартиру, де тимчасово перебуває Кучер.

Голосієвський суд Києва відправив Тетяну Кучер під домашній арешт 24 квітня 2020 року до квартири матері одного з депутатів Української міської ради. Так, вона повинна перебувати під домашній арештом до 24 червня.

Чому формат засідань самоврядування змінюється

До слова, протягом останнього часу формат засідань місцевого самоврядування довелось змінити, однак це пов’язано із пандемією коронавірусу та карантинними обмеженнями в Україні.



Зокрема, багато із таких відбуваються на відкритій території та із дотриманням необхідної дистанції.