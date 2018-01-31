Сестер Хадід розкритикували за оголену зйомку: фото
Нещодавно британський Vogue показав нову зйомку Джіджі і Белли Хадід для березневого номера журналу. На одному зі знімків моделі позують повністю голими.
Саме це фото спровокувало хвилю обурення в соцмережах – дехто з юзерів назвав кадр "інцестуальний", інші вказали, видання переборщило з фотошопом, змінивши обличчя Белли до невпізнання.
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"Жахливо, що їхні обличчя настільки відретушовані. Ще гірше те, що вони змусили сестер знятися в такій позі", – написала одна з користувачів мережі.
Головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул та сестри Хадід наразі не відповіли на критику.
"Що з людьми у британському Vogue?! Чому ви навіть не замислювалися над цим знімком. Це просто дивно і моторошно!" – пишуть юзери.
"Беллу не впізнати. Новий Vogue, але ті ж старі стандарти краси", – обурюються люди.