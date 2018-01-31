Сестер Хадід розкритикували за оголену зйомку: фото

Нещодавно британський Vogue показав нову зйомку Джіджі і Белли Хадід для березневого номера журналу. На одному зі знімків моделі позують повністю голими.

Саме це фото спровокувало хвилю обурення в соцмережах – дехто з юзерів назвав кадр "інцестуальний", інші вказали, видання переборщило з фотошопом, змінивши обличчя Белли до невпізнання.

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"Жахливо, що їхні обличчя настільки відретушовані. Ще гірше те, що вони змусили сестер знятися в такій позі", – написала одна з користувачів мережі.

Головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул та сестри Хадід наразі не відповіли на критику.

"Що з людьми у британському Vogue?! Чому ви навіть не замислювалися над цим знімком. Це просто дивно і моторошно!" – пишуть юзери.

What are people on at British Vogue?! Why would you even think of this shot let alone carry it out?! This is just weird and creepy! Why would the EIC or @CondeNast allow this?! — Breanna (@MissBanar) 30 січня 2018 р.

"Беллу не впізнати. Новий Vogue, але ті ж старі стандарти краси", – обурюються люди.

Bella is unrecognisable. “New Vogue” same old beauty standards. — Natalie B (@hardtochase) 30 січня 2018 р.