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Сестер Хадід розкритикували за оголену зйомку: фото

18:10, сьогодні 1483 Читать новость на русском
Джіджі і Белли Хадід для Vogue
Джіджі і Белли Хадід для Vogue

Нещодавно британський Vogue показав нову зйомку Джіджі і Белли Хадід для березневого номера журналу. На одному зі знімків моделі позують повністю голими.

Саме це фото спровокувало хвилю обурення в соцмережах – дехто з юзерів назвав кадр "інцестуальний", інші вказали, видання переборщило з фотошопом, змінивши обличчя Белли до невпізнання.

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"Жахливо, що їхні обличчя настільки відретушовані. Ще гірше те, що вони змусили сестер знятися в такій позі", – написала одна з користувачів мережі.

Головний редактор британського Vogue Едвард Еннінфул та сестри Хадід наразі не відповіли на критику.

"Що з людьми у британському Vogue?! Чому ви навіть не замислювалися над цим знімком. Це просто дивно і моторошно!" – пишуть юзери.

"Беллу не впізнати. Новий Vogue, але ті ж старі стандарти краси", – обурюються люди.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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