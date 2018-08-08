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Сестер Кардашян звинуватили у надмірному фотошопі у зйомці для Calvin Klein

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Сестри Кардашян-Дженнер для Calvin Klein
Сестри Кардашян-Дженнер для Calvin Klein / Calvin Klein

Нещодавно знамениті сестри клану Кардашян-Дженнер знялися для рекламної фотосесії нижньої білизни і джинсів Calvin Klein.

Одразу після зйомки у фанатів зіркових сестер з’явилося чимало питань до фото, зокрема, користувачі звернули увагу на фотошоп-провал – рука Кортні вийшла на знімку неправдоподібно худою.

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"Кортні, з твоєю рукою все добре?" – писали у коментарях.

А й справді, що з рукою Кортні?

Представник Calvin Klein заявив, що рука Кортні не ретушована у фотошопі – це просто так падало сонячне світло під час зйомки, тому в чорно-білому варіанті права рука здається настільки худою.

Фотосесія відбулася в лютому – через три тижні після того, як Кайлі Дженнер народила доньку, а Хлоя на той момент була вагітна. Шанувальники сім'ї Кардашян-Дженнер засумнівалися, що Кайлі може виглядати так добре фото одразу після пологів.

Кайлі Дженнер

Також користувачі задалися очевидним питанням: чому Кендалл Дженнер позує повністю одягнена на фото інших сестер у білизні. Крім того, Кендалл поставили на перший план, хоч вона найвища із сестер.

 

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Кайлі Дженнер Кендалл Дженнер
Джерело: 24 Канал
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