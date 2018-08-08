Сестер Кардашян звинуватили у надмірному фотошопі у зйомці для Calvin Klein
Нещодавно знамениті сестри клану Кардашян-Дженнер знялися для рекламної фотосесії нижньої білизни і джинсів Calvin Klein.
Одразу після зйомки у фанатів зіркових сестер з’явилося чимало питань до фото, зокрема, користувачі звернули увагу на фотошоп-провал – рука Кортні вийшла на знімку неправдоподібно худою.
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"Кортні, з твоєю рукою все добре?" – писали у коментарях.
А й справді, що з рукою Кортні?
Представник Calvin Klein заявив, що рука Кортні не ретушована у фотошопі – це просто так падало сонячне світло під час зйомки, тому в чорно-білому варіанті права рука здається настільки худою.
Фотосесія відбулася в лютому – через три тижні після того, як Кайлі Дженнер народила доньку, а Хлоя на той момент була вагітна. Шанувальники сім'ї Кардашян-Дженнер засумнівалися, що Кайлі може виглядати так добре фото одразу після пологів.
Кайлі Дженнер
Також користувачі задалися очевидним питанням: чому Кендалл Дженнер позує повністю одягнена на фото інших сестер у білизні. Крім того, Кендалл поставили на перший план, хоч вона найвища із сестер.