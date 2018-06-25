Сестра Девіда Бекхема розійшлась з коханим після народження дитини

Молодша сестра Девіда Бекхема Джоанн і її хлопець, екс-учасник реаліті-шоу Big Brother Кріс Доннеллі роізйшлися через 6 місяців після народження спільної дитини – дівчинки Пеггі.

Пара стала батьками в грудні 2017 року, однак довго ці стосунки не тривали. Про це повідомлили друзі Джоанн і Кріса виданню The Sun.

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Турбота про новонароджену довела їх до морального виснаження, і їхні стосунки дали тріщину. Вони все більше і більше сварилися. І врешті-решт вирішили розійтися – заради своєї дитини,

– йдеться у джерелі.

Зазначається, що екс-коханці відписалися один від одного у соціальних мережах, але спільні фото поки не видалили.



Джоанн Бекхем, Кріс Доннеллі і донька Пеггі / Instagram

"Вони хочуть бути найкращими батьками для своєї дочки, але окремо", – зазначає інсайдер.