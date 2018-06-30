Сестра Кейт Міддлтон підтвердила вагітність і показала, як займається спортом

Сестра британської герцогині Кейт Міддлтон, 34-річна Піппа, підтвердила свою вагітність і показала, що не залишила заняття спортом.

Про це йдеться у інтервю, яке вона дала журналу Waitrose Weekend.

Піппа Міддлтон підтвердила чутки ЗМІ про свою вагітність. У жовтні 34-річна жінка народить первістка від 42-річного автогонщика Джеймса Меттьюза.

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Піппа зізналася британському глянцю Waitrose, що на відміну від сестри, зовсім не страждає від ранкової нудоти.

"Коли я дізналася про вагітність, то зрозуміла, що в першу чергу мені потрібно побудувати свою систему тренувань так, щоб це було корисно і для мене, і для малюка. Я – фанат спорту і спробувала знайти масу інформації з цього питання, але її виявилося дуже мало. Спочатку я з'ясувала, що особливо небезпечний перший триместр, а до вибору вправ і навантаження, коли тіло починає трансформуватися, варто підійти особливо відповідально", – сказала Піппа Міддлтон.

Новина! Піппа Міддлтон написала фітнес-статтю для Waitrose Weekend. Вона завжди любить теніс і готова продовжувати грати протягом всієї вагітності, – написали у британському журналі.

Нагадаємо, Британське королівське подружжя Зари Філліпс і її чоловіка Майка Тіндалла вдруге стали батьками. Новонароджену доньку, яка стала сьомою правнучкою королеви Єлизавети II, назвали Леною Елізабет Тіндалл.