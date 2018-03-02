Сестра Кім Кардашян показала відмінну фігуру після пологів
Кайлі Дженнер, яка лише місяць тому вперше стала матір'ю, похизувалась чудовими стрункими формами після пологів.
Відповідні відео зірка реаліті шоу "Сімейство Кардашян" оприлюднила в Instagram Stories 1 березня.
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Кайлі показала у відображенні дзеркала плоский живіт та стрункі ноги. Загалом, новоспечена матуся виглядає просто чудово та швидко повернулась у свої форми перед вагітністю.
Скріншот з відеоролику Кайлі в Instagram Stories
Скріншот з відеоролику Кайлі в Instagram Stories
Кайлі також поділилась 1 березня зворушливими фотографіями зі своєю одномісячною донькою Стормі від репера Тревіса Скотта.
Джерело: 24 Канал
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