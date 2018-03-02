Сестра Кім Кардашян показала відмінну фігуру після пологів

Кайлі Дженнер, яка лише місяць тому вперше стала матір'ю, похизувалась чудовими стрункими формами після пологів.

Відповідні відео зірка реаліті шоу "Сімейство Кардашян" оприлюднила в Instagram Stories 1 березня.

Читайте також: Кайлі Дженнер сфотографували вперше після народження дитини

Кайлі показала у відображенні дзеркала плоский живіт та стрункі ноги. Загалом, новоспечена матуся виглядає просто чудово та швидко повернулась у свої форми перед вагітністю.



Скріншот з відеоролику Кайлі в Instagram Stories



Скріншот з відеоролику Кайлі в Instagram Stories

Кайлі також поділилась 1 березня зворушливими фотографіями зі своєю одномісячною донькою Стормі від репера Тревіса Скотта.