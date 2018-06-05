Сестра Майкла Джексона викликала поліцію до екс-чоловіка: названо причину

52-річна співачка Джанет Джексон, яка за рішенням суду після розлучення з чоловіком Віссамом-Аль-Маном виховує спільного сина нарівні, змушена була викликати поліцію до свого колишнього.

Жінка відправила свого однорічного сина Ісса до екс-чоловіка, однак не жарт злякалась, коли отримала дзвінок від няні хлопчика, яка поїхала з ним до Віссама-Аль-Мана.

Читайте також: Джанет Джексон стала "Іконою музики" та вразила стрункими формами після вагітності: фото

За словами брата співачки – Ренді Джексона, няня розповіла, що чоловік був надто агресивний, через що їй довелось закритись у ванній. Тоді ж вона і подзвонила Джанет, яка негайно викликала поліцію. Чим закінчилась ситуація – невідомо.



Джанет Джексон і Віссам-Аль-Ман

Нагадаємо, що сестра Майкла Джексона вийшла заміж за бізнесмена з Катару у 2012 році. У січні минулого року у них народився син. Але вже за три місяці після народження первістка пара розлучилася та змагається за одноосібне виховання сина.