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Сестра Меган Маркл потрапила в аварію напередодні весілля

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Саманта Маркл
Саманта Маркл / Фото з відкритих джерел

Зведена сестра майбутньої дружини принца Гаррі – Саманта Маркл, потрапила в ДТП у Флориді. Під час руху автомобіля їх обступив натовп папараці, через що бойфренд Саманти Марк не впорався з керуванням та врізався в бетонну огорожу.

Про це сповіщають на TMZ.

Інцидент трапився в середу, 16 травня, за декілька днів до весілля принца Гаррі та Меган Маркл. 52-річну Саманту госпіталізували з підозрою на зламану щиколотку і переломом коліна. Зараз вона перебуває у реанімації.

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Сама постраждала сестра Меган вважає винуватцями аварії папараці. Марк, намагаючись уникнути аварії через увагу фотографів, різко повів машину вбік і в’їхав в бетонну огорожу. Щодо стану здоров'я бойфренда Саманти у виданні нічого не повідомляють.


Саманта Маркл в лікарні після ДТП

Як повідомлялося раніше, зведені брат та сестра Маркл по батькові не були запрошені на весілля, через що вони оприлюднювали гучні заяви та інтерв’ю стосовно нетактовності сестри та британських монархів.

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Нагадаємо, що весілля принца Гаррі та Меган Маркл відбудеться 19 травня в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. За підтвердженою інформацією самої нареченої, її батько Томас Маркл не буде присутній на торжестві через проблеми зі здоров'ям. Матір Меган Доріа Редлан повинна бути присутньою на церемонії. 

Теги: Аварії та ДТП Меган Маркл Королівська сім'я Весілля принца Гаррі і Меган Маркл LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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