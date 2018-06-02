Сестра Сенцова про його стан: Зазвичай за таких обставин люди вже не можуть стояти

Сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан розповіла журналістам про стан полоненого та подальший план своїх дій, аби його звільнити.

Про це вона повідомила на акції підтримки українських політв'язнів у Києві.

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Олег продовжує голодувати. Він отримує 1 літр глюкози щоденно. Зазвичай на такий день голодування люди вже не можуть самі стояти. Остання людина, яка його бачила – це Собчак. За її словами, Олег – дуже худий і блідий, втрачає зуби і волосся. Детальніша інформація буде завтра, коли його відвідає адвокат,

– сказала Каплан.

Вона повідомила, що намагається знайти вихід на відеозв'язок з Олегом Сенцовим. Але найперше, запитає у брата, чи хоче він цього.

Крім того Наталія Каплан пояснила, чому акції підтримки є дуже потрібними.

"Акції – дуже важливі, бо світові лідери частково перебувають у інформаційному вакуумі. Якщо про проблему ніхто не буде чути, її ніхто не буде вирішувати. А підіймати таку проблему можна тільки знизу. Я дуже сподіваюсь, що з Вашою підтримкою ми зможемо витягнути Олега й інших політв'язнів з російських тюрем", – додала сестра полоненого.

Жінка також зазначила, що планує і далі звертатись до світових політиків, у яких є важелі впливу, аби звільнити політв'язнів.

Нагадаємо, раніше у Федеральній службі виконання покарань Росії сповістили, що після 15 дня голодування Олег Сенцов зголосився на підтримувальну терапію від медиків. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, стан бранця Кремля наразі є стабільним, щоправда правоззахисник достеменно не знає, який комплекс заходів українцю надають.



У чому Росія звинувачує Сенцова? Олега Сенцова російські силовики затримали у Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня режисер оголосив початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.