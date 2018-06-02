15:35
2 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 9°C
  • неділя
    25°C 18°C
  • понеділок
    27°C 15°C
  • вівторок
    27°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретна коробка для Кім Чен Ина. Молитва до Путіна
Вєсті Кремля
23:36, 1 червня
Вєсті.UA. Молитви Порошенка. Фройдівська обмовка Кличка
Вєсті.UA
23:16, 1 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Сестра Сенцова про його стан: Зазвичай за таких обставин люди вже не можуть стояти

344 Читать новость на русском
Наталія Каплан
Наталія Каплан / 24 канал

Сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан розповіла журналістам про стан полоненого та подальший план своїх дій, аби його звільнити.

Про це вона повідомила на акції підтримки українських політв'язнів у Києві.

Читайте також: У Києві люди вийшли на мітинг, щоб підтримати Сенцова

Олег продовжує голодувати. Він отримує 1 літр глюкози щоденно. Зазвичай на такий день голодування люди вже не можуть самі стояти. Остання людина, яка його бачила – це Собчак. За її словами, Олег –  дуже худий і блідий, втрачає зуби і волосся. Детальніша інформація буде завтра, коли його відвідає адвокат,
– сказала Каплан.

Вона повідомила, що намагається знайти вихід на відеозв'язок з Олегом Сенцовим. Але найперше, запитає у брата, чи хоче він цього.

Крім того Наталія Каплан пояснила, чому акції підтримки є дуже потрібними.

"Акції – дуже важливі, бо світові лідери частково перебувають у інформаційному вакуумі. Якщо про проблему ніхто не буде чути, її ніхто не буде вирішувати. А підіймати таку проблему можна тільки знизу. Я дуже сподіваюсь, що з Вашою підтримкою ми зможемо витягнути Олега й інших політв'язнів з російських тюрем", – додала сестра полоненого.

Жінка також зазначила, що планує і далі звертатись до світових політиків, у яких є важелі впливу, аби звільнити політв'язнів.

Нагадаємо, раніше у Федеральній службі виконання покарань Росії сповістили, що після 15 дня голодування Олег Сенцов зголосився на підтримувальну терапію від медиків. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, стан бранця Кремля наразі є стабільним, щоправда правоззахисник достеменно не знає, який комплекс заходів українцю надають.
 

У чому Росія звинувачує Сенцова? Олега Сенцова російські силовики затримали у Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня режисер оголосив початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Україна – Росія Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники протести
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чи доцільно було інсценувати смерть журналіста Аркадія Бабченка
сьогодні, 12:52 Чи доцільно було інсценувати смерть журналіста Аркадія Бабченка
Дмитро Гнап 696
Антикорупційний суд створять на рівні закону, але запрацює він не раніше 2019 року
сьогодні, 12:01 Антикорупційний суд створять на рівні закону, але запрацює він не раніше 2019 року
Ігор Лапін 416
Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
1 червня, 19:25 Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
525
Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
сьогодні, 10:00 Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
Дмитро Гнап 3161
Пустота и очереди – неизменные атрибуты
сьогодні, 08:21 Пустота и очереди – неизменные атрибуты "новой жизни" Луганска
Ольга Черненко 1651
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук