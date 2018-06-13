Сестрам Олсен – 32 роки: найкращі фільми за їх участю

Знамениті сестри Олсен – Мері-Кейт та Ешлі, сьогодні святкують своє 32-річчя. Відомі актриси-близнючки отримали світову славу ще в дитячому віці, однак досягають не менших успіхів в дорослому житті.

На жаль, у 2011 році кіноактриси оголосили про завершення кар’єри в кіно, однак продовжили працювати у сфері продюсування і бізнесу. Так, ще в 1993 році (на той час Ешлі і Мері-Кейт було по 6 років) дівчата стали власницями компанії Dualstar та наймолодшими продюсерами Голлівуду, а в 2007 році імените видання Forbes розмістило на 11 сходинці в Списку найбагатших жінок в сфері розваг.

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Сестри Олсен зіграли у більше ніж 20 кінострічках, однак наразі є власниками бренду прикрас "The Row", який цього року отримав нагороду CFDA Awards 2018 в номінації "Найкращий бренд прикрас", а також активно займаються дизайном одягу. У 2004 році дівчата отримали іменну зірку на Алеї Слави в Голлівуді.

Щодо особистого життя, то лише одна із сестер – Мері-Кейт Олсен, три роки перебуває в офіційному шлюбі з братом екс-президента Франції Олів’є Саркозі. Ешлі Олсен мала декілька романів, але все ж не пов’язала життя з жодним бажаним чоловіком. Варто зазначити, що кіноактриси не єдині діти в сім'ї Джарнет Фуллер і Девіда Олсен, – у сестер Олсен також є ще сестри Елізабет і Тейлор, а також брати Джеймс і Джейк Олсен.



Сім'я сестер Олсен (архівне фото)

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Пропонуємо згадати, які фільми прославили іменинниць-сестер Олсен, тому що саме на цих фільмах виросло все покоління міленіалів та їхніх батьків.

"Двоє: я і моя тінь" (1995): дивитись відео онлайн

"Папаша з афіші" (1998): дивитись відео онлайн

"Паспорт в Париж" (1999): дивитись відео онлайн

"Рот на замку" (2000): дивитись відео онлайн

"Перемагаючи Лондон" (2001): дивитись відео онлайн

"Одного разу в Римі" (2002): дивитись відео онлайн

"Миттєвості Нью-Йорка" (2004): дивитися відео онлайн