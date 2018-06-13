21:33
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
25°C 17°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, сьогодні
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, сьогодні
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Сестрам Олсен – 32 роки: найкращі фільми за їх участю

321 Читать новость на русском
Сестрам Олсен – 32 роки: найкращі фільми за їх участю
Сестрам Олсен – 32 роки: найкращі фільми за їх участю / Фото з відкритих джерел

Знамениті сестри Олсен – Мері-Кейт та Ешлі, сьогодні святкують своє 32-річчя. Відомі актриси-близнючки отримали світову славу ще в дитячому віці, однак досягають не менших успіхів в дорослому житті.

На жаль, у 2011 році кіноактриси оголосили про завершення кар’єри в кіно, однак продовжили працювати у сфері продюсування і бізнесу. Так, ще в 1993 році (на той час Ешлі і Мері-Кейт було по 6 років) дівчата стали власницями компанії Dualstar та наймолодшими продюсерами Голлівуду, а в 2007 році імените видання Forbes розмістило на 11 сходинці в Списку найбагатших жінок в сфері розваг.

Читайте також: Мері-Кейт Олсен помітили з чоловіком у Нью-Йорку: рідкісні кадри

Сестри Олсен зіграли у більше ніж 20 кінострічках, однак наразі є власниками бренду прикрас "The Row", який цього року отримав нагороду CFDA Awards 2018 в номінації "Найкращий бренд прикрас", а також активно займаються дизайном одягу. У 2004 році дівчата отримали іменну зірку на Алеї Слави в Голлівуді.

Щодо особистого життя, то лише одна із сестер – Мері-Кейт Олсен, три роки перебуває в офіційному шлюбі з братом екс-президента Франції Олів’є Саркозі. Ешлі Олсен мала декілька романів, але все ж не пов’язала життя з жодним бажаним чоловіком. Варто зазначити, що кіноактриси не єдині діти в сім'ї Джарнет Фуллер і Девіда Олсен, – у сестер Олсен також є ще сестри Елізабет і Тейлор, а також брати Джеймс і Джейк Олсен.


Сім'я сестер Олсен (архівне фото)

Читайте також: Актриса Елізабет Олсен не впізнала себе на відредагованому плакаті: фото

Пропонуємо згадати, які фільми прославили іменинниць-сестер Олсен, тому що саме на цих фільмах виросло все покоління міленіалів та їхніх батьків.

"Двоє: я і моя тінь" (1995): дивитись відео онлайн

 

"Папаша з афіші" (1998): дивитись відео онлайн

 

"Паспорт в Париж" (1999): дивитись відео онлайн

 

"Рот на замку" (2000): дивитись відео онлайн

 

"Перемагаючи Лондон" (2001): дивитись відео онлайн

 

"Одного разу в Римі" (2002): дивитись відео онлайн

 

"Миттєвості Нью-Йорка" (2004): дивитися відео онлайн

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ЧС-1954 з футболу: побоїще і диво в Берні, золотий допінг і зірковий самогубця
сьогодні, 21:01 ЧС-1954 з футболу: побоїще і диво в Берні, золотий допінг і зірковий самогубця
195
Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
сьогодні, 21:00 Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
125
Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
сьогодні, 17:02 Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
Володимир Співаковський 412
298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
сьогодні, 15:00 298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
Повернись живим 958
Что ждет Украину в Европейском Союзе
сьогодні, 13:00 Что ждет Украину в Европейском Союзе
Павло Казарін 1088
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук