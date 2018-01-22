Сестри Кардашян-Дженнер стали героїнями рекламної кампанії Calvin Klein: спокусливі фото

Сестри Кардашян-Дженнер – Кім, Кортні, Хлої, Кайлі та Кендалл – стали героїнями нової рекламної кампанії Calvin Klein.

Зірки прайм-тайму знялися для рекламної кампанії Our Family лінії #MyCalvins. Вони позували в брендованій білизні і джинсових комплектах.

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Сестри Кардашян-Дженнер для Calvin Klein

Фотограф – бельгієць Віллі Вандерперре, давній соратник Рафа Сімонса. Відомо, що тема рекламної кампанії не зміниться до весни 2018 року – змінюватися будуть тільки герої. Знімальним майданчиком залишається сільський ангар.



​Сестри Кардашян-Дженнер для Calvin Klein

Раніше в рекламній серії #MyCalvins, знятій в тих же кантрі-локаціях, з'явилися діти Сінді Кроуфорд – Кайя і Преслі Гербер.



​Сестри Кардашян-Дженнер для Calvin Klein



​Сестри Кардашян-Дженнер для Calvin Klein



​Сестри Кардашян-Дженнер для Calvin Klein



​Сестри Кардашян-Дженнер для Calvin Klein