Сестри Кардашян-Дженнер знялись для кампейну Calvin Klein: стильні фото
Зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" вдруге взяли участь у рекламній кампанії модного бренду Calvin Klein. 5 сестер-зірок соцмереж позували на фоні пейзажів каліфорнійської флори і демонстрували стрункі фігури у білизні "Calvin Klein Underwear".
На нових знімках наймолодша з сестер Кайлі Дженнер вже народила доньку, а Хлої Кардашян перебуває на останньому триместрі вагітності. Хоча дві сестри вже народили своїх первістків, фотосесія Віллі Вандерперре з’явилась лише зараз.
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Сестри Кардашян-Дженнер для Calvin Klein
Зйомка відбувалась місті Таузанд-Оукс, штат Каліфорнія. Сестри Кім, Кортні, Хлої, Кайлі і Кендалл приміряли різні зразки модного бренду Calvin Klein, похизувавшись підтягнутими формами.
Кортні та Хлої Кардашян
Сестри Кардашян-Дженнер
Всі фото кампейну виконані у чорно-білих тонах, однак представники бренду додали ще декілька закулісних фото, показавши всі кольори нового одягу. Окрім білизни, моделі приміряли джинсові костюми і довгі обтягуючі футболки з накидками.
Нова колекція Calvin Klein
Кім Кардашян
Кім та Хлої Кардашян
Сестри Кардашян-Дженнер
Хоч Хлої уже народила доньку, у фотосесії вона ще вагітна
Кайлі та Кендалл Дженнер
Кендал Дженнер та Хлої Кардашян
Кайлі Дженнер
Раніше повідомлялося, що сестри Кардашян-Дженнер стали героїнями рекламної кампанії Calvin Klein Our Family.