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Сестри Кардашян-Дженнер знялись для кампейну Calvin Klein: стильні фото

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Сестри Кардашян-Дженнер для Calvin Klein
Сестри Кардашян-Дженнер для Calvin Klein / Calvin Klein

Зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" вдруге взяли участь у рекламній кампанії модного бренду Calvin Klein. 5 сестер-зірок соцмереж позували на фоні пейзажів каліфорнійської флори і демонстрували стрункі фігури у білизні "Calvin Klein Underwear".

На нових знімках наймолодша з сестер Кайлі Дженнер вже народила доньку, а Хлої Кардашян перебуває на останньому триместрі вагітності. Хоча дві сестри вже народили своїх первістків, фотосесія Віллі Вандерперре з’явилась лише зараз.

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Сестри Кардашян-Дженнер для Calvin Klein

Зйомка відбувалась місті Таузанд-Оукс, штат Каліфорнія. Сестри Кім, Кортні, Хлої, Кайлі і Кендалл приміряли різні зразки модного бренду Calvin Klein, похизувавшись підтягнутими формами.

Кортні та Хлої Кардашян 

Сестри Кардашян-Дженнер

Всі фото кампейну виконані у чорно-білих тонах, однак представники бренду додали ще декілька закулісних фото, показавши всі кольори нового одягу. Окрім білизни, моделі приміряли джинсові костюми і довгі обтягуючі футболки з накидками.

Нова колекція Calvin Klein

Кім Кардашян

Кім та Хлої Кардашян

Сестри Кардашян-Дженнер

Хоч Хлої уже народила доньку, у фотосесії вона ще вагітна

Кайлі та Кендалл Дженнер

Кендал Дженнер та Хлої Кардашян 

Кайлі Дженнер

Раніше повідомлялося, що сестри Кардашян-Дженнер стали героїнями рекламної кампанії Calvin Klein Our Family.

 

Теги: LifeStyle Мода Кім Кардашян Кайлі Дженнер Кендалл Дженнер
Джерело: 24 Канал
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