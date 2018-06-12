Сестри Кардашян похизувалися звабливими формами під час прогулянки: фото

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян та її сестра Кайлі Дженнер прогулялися по передмістю Лос-Анджелеса Калабасас і одразу ж привернули увагу папарацці.

37-річна Кім та 20-річна Кайлі попри різницю у віці, виглядали як близнючки – вони обрали практично однакові наряди, а також у знаменитих сестер дуже схожі фігури.

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"Один пластичний хірург – тому і однакові фігури", – писали деякі користувачі у коментарях. Як відомо, представниць клану Кардашян-Дженнер неодноразово звинувачували у зловживанні процедурами, які змінили їхню зовнішність.

Для прогулянки сірі легінси, які щільно облягли сідниці Кім і Кайлі, чобітки-шкарпетки на шпильках та окуляри з дзеркальним склом.

Кім Кардашян та Кайлі Дженнер