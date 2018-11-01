Сестри Кардашян приміряли сексуальні образи "ангелів" Victoria's Secret: звабливі фото

Популярні акторки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" полюбляють приміряти гарячі образи. Зірки підкреслюють свої стрункі фігури та пишні сідниці сексапільними вбраннями. Винятком не стало їх перевтілення на Хелловін.

Родина Кардашян вирішила спільно відзначити містичне свято Хелловіну. До Дня всіх святих зірки підготували кілька ефектних костюмів.

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Спершу Кім, Кортні, Хлої та Кайлі відзначили свято разом зі своїми маленькими дітьми. Та як тільки малеча пішла спати, їх зіркові матусі вбрали сексуальні вбрання та пішли на розкішну вечірку в Лос-Анджелесі. До сестер приєдналась і їх знаменита родичка – модель Кендалл Дженнер. Запальні дівчата приміряли гарячі боді та спідню білизну, додавши традиційні великі крила "ангелів" Victoria's Secret.

Варто зазначити, що перед тим, як покинути свій сімейний маєток, запальні сестри Кардашян зробили пікантну фотосесію та продефілювали в будинку. Для зйомки зірки запросили професійного фотографа, який за лічені години передав акторкам готові фото, що розбурхали мережу. Сексапільні вбрання та оголені апетитні форми вподобали понад 5 мільойнів людей.