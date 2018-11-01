21:51
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, сьогодні
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, сьогодні
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Сестри Кардашян приміряли сексуальні образи "ангелів" Victoria's Secret: звабливі фото

      888 Читать новость на русском
      Сестри Кардашян на Хелловін
      Сестри Кардашян на Хелловін / Фото із соцмереж

      Популярні акторки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" полюбляють приміряти гарячі образи. Зірки підкреслюють свої стрункі фігури та пишні сідниці сексапільними вбраннями. Винятком не стало їх перевтілення на Хелловін.

      Родина Кардашян вирішила спільно відзначити містичне свято Хелловіну. До Дня всіх святих зірки підготували кілька ефектних костюмів.

      Читайте також: Кім Кардашян підкреслила пишні груди яскравим купальником: пікантне фото

      Спершу Кім, Кортні, Хлої та Кайлі відзначили свято разом зі своїми маленькими дітьми. Та як тільки малеча пішла спати, їх зіркові матусі вбрали сексуальні вбрання та пішли на розкішну вечірку в Лос-Анджелесі. До сестер приєдналась і їх знаменита родичка – модель Кендалл Дженнер. Запальні дівчата приміряли гарячі боді та спідню білизну, додавши традиційні великі крила "ангелів" Victoria's Secret.

       

      Варто зазначити, що перед тим, як покинути свій сімейний маєток, запальні сестри Кардашян зробили пікантну фотосесію та продефілювали в будинку. Для зйомки зірки запросили професійного фотографа, який за лічені години передав акторкам готові фото, що розбурхали мережу. Сексапільні вбрання та оголені апетитні форми вподобали понад 5 мільойнів людей. 

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Kim Kardashian (@kimkardashiann)

       

      Теги: LifeStyle Хелловін Кім Кардашян Кайлі Дженнер Кендалл Дженнер
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
      сьогодні , 21:02 Найкращі ігри жовтня 2018: огляд Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4
      Анастасія Можаровська
      Донбас, економіка та мінські угоди: головні тези зустрічі Меркель і Порошенка
      сьогодні , 20:31 Донбас, економіка та мінські угоди: головні тези зустрічі Меркель і Порошенка
      Олександра Кравчук
      Російські санкції проти України – не більше, ніж політичний фарс
      сьогодні , 20:30 Російські санкції проти України – не більше, ніж політичний фарс
      Артем Овдієнко
      Санкції Росії проти України: кому вони на руку
      сьогодні , 19:02 Санкції Росії проти України: кому вони на руку
      Євгенія Мазур
      Санкции Росии против Украины – признаки конца империи
      сьогодні , 19:00 Санкции Росии против Украины – признаки конца империи
      Віталій Кулик
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук