Сестри Кардашян відправились на Балі та зачарували пікантними кадрами з відпочинку

Сестри Кім та Кортні Кардашян разом зі своїми дітьми вирушили у далеку мандрівку на острів Балі, що належить Індонезії та розміщений у водах Індійського океану. Світські левиці одразу ж почали досліджувати культуру місцевого населення та хизуватись новими фото в соціальних мережах.

Сім'я Кардашян часто влаштовує собі розкішні мандрівки по всьому світу, тому цього разу одні з сестер вирішили організувати свої осінні канікули на острові Балі. Дивовижна рослинність, клімат, народ та культура неабияк вразили Кім та Кортні і їхніх дітей. Жінки відпочивають на морському узбережжі, катаючись в звабливих купальниках на гойдалках з-під пальм, гуляють островом та знайомляться з колоритним населенням.

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"Дякую, Балі, за щастя і спокій", – підписала фотографії зворушена Кортні Кардашян.

Деякі з кадрів в профілях сестер є особливо пікантними.



Кортні Кардашян на Балі / Instagram-Stories

Також в мережі з'явились фото, на яких 5-річна донька Кім Кардашян Норт і 6-річна донька Кортні Панелоппа граються на борту розкішної яхти. Можна припустити, що сімейство спочатку прилетіло на Балі літаком, після чого винайняло яхту і вже там проводить свій вільний час. Що цікаво, нові фото з'явились в профілі Скотта Дісіка, – з ним Кортні перебувала в цивільному шлюбі з 2006 по 2015 роки і народила від нього трьох дітей. Схоже, пара знову возз'єдналась після зради останнього бойфренда Кортні Юнеса Бенджима.