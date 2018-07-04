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Сестри Кардашян звільнили візажиста після 10 років співпраці: деталі скандалу

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Джойс Бонеллі та Кім Кардашян
Джойс Бонеллі та Кім Кардашян / Фото з Іnstagram

Знамениті сестри клану Кардашян-Дженнер припинили співпрацю з візажисткою Джойс Бонеллі, яка співпрацювала з ними близько 10 років.

Джерела з оточення Кардашян повідомляють, що вся сім'я навіть відписалася від Бонеллі в Instagram, передає People.

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Наразі невідома точна причина звільнення візажистки. Але, як припускають інсайдери, Кім і образилися на Джойс через запуск її власного б'юті-бренду Joyce Bonelli Cosmetics, який може скласти конкуренцію KKW Beauty (бренд косметики Кім Кардашян) і Kylie Cosmetics (бренд косметики Кайлі Дженнер).

Бонеллі була практично другом сім’ї Кардашян, вони часто з’являлися разом на вечірках чи заходах. Вона працювала з сестрами ще до того, як вони стали відомими на весь світ.

Саме Джойс "трансформувала" до невпізнання ніс Хлої Кардашян за допомогою макіяжу, тоді навіть говорили про пластику.

Це не вперше родина Кардашян звільняє відданого співробітника: минулого року вони із скандалом посварилася із зірковим стилістом Монікою Роуз, звинувативши її в крадіжці речей.

Теги: LifeStyle Кім Кардашян Кайлі Дженнер
Джерело: 24 Канал
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