Сестри Кардашян звільнили візажиста після 10 років співпраці: деталі скандалу

Знамениті сестри клану Кардашян-Дженнер припинили співпрацю з візажисткою Джойс Бонеллі, яка співпрацювала з ними близько 10 років.

Джерела з оточення Кардашян повідомляють, що вся сім'я навіть відписалася від Бонеллі в Instagram, передає People.

Читайте також: Кім Кардашян зобов'язана піарити українку за 18 мільйонів доларів, – ЗМІ

Наразі невідома точна причина звільнення візажистки. Але, як припускають інсайдери, Кім і образилися на Джойс через запуск її власного б'юті-бренду Joyce Bonelli Cosmetics, який може скласти конкуренцію KKW Beauty (бренд косметики Кім Кардашян) і Kylie Cosmetics (бренд косметики Кайлі Дженнер).

Допис, поширений JOYCE BONELLI COSMÉTIQUES️ (@joycebonelli) 16 Сер 2017 р. о 8:11 PDT

Бонеллі була практично другом сім’ї Кардашян, вони часто з’являлися разом на вечірках чи заходах. Вона працювала з сестрами ще до того, як вони стали відомими на весь світ.

Саме Джойс "трансформувала" до невпізнання ніс Хлої Кардашян за допомогою макіяжу, тоді навіть говорили про пластику.

Допис, поширений JOYCE BONELLI COSMÉTIQUES️ (@joycebonelli) 1 Вер 2017 р. о 9:24 PDT

Допис, поширений JOYCE BONELLI COSMÉTIQUES️ (@joycebonelli) 26 Лип 2017 р. о 1:56 PDT

Це не вперше родина Кардашян звільняє відданого співробітника: минулого року вони із скандалом посварилася із зірковим стилістом Монікою Роуз, звинувативши її в крадіжці речей.