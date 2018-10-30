Сестри Кіченок із перемоги стартували на малому Підсумковому турнірі

Українські тенісистки Надія та Людмила Кіченок з перемоги стартували на малому підсумковому турнірі WTA Elite Trophy, який розпочався у китайському місті Джухаї.

У першому турі українки перемогли китаянок Цзян Сіньюй і Ян Чжаосюань – 7:6, 3:6 та 11:9.

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У другому раунді групового етапу з призовим фондом 2 мільйони 349 тисяч 363 доларів українки зіграють проти японського дуету Макото Ніномія і Мію Като.

Lyudmyla Kichenok and Nadiia Kichenok won their first match with 7-6, 3-6, 11-9! "The game is very tight. Focusing point by point, I am very happy that we won that." said Lyudmyla Kichenok.#WTAEliteTrophy #ShineinZhuhai #Zhuhai pic.twitter.com/ugANusyF2t — WTA Elite Trophy (@WTAEliteTrophy) 30 жовтня 2018 р.

Що таке WTA Elite Trophy? Другий за важливістю після Чемпіонату WTA підсумковий турнір року WTA-туру, що організовується з 2015 року. Турнір замінив інше підсумкове змагання — турнір чемпіонок. У нього відбираються 11 тенісисток, що займають у рейтингу місця з 9 по 19 та одна запрошена тенісистка. 12 тенісисток грають коловий турнір в чотирьох групах. Переможниця кожної з груп проходить до півфіналу. Переможниці півфіналів грають у фіналі.

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