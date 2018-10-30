Сестри Кіченок із перемоги стартували на малому Підсумковому турнірі
Українські тенісистки Надія та Людмила Кіченок з перемоги стартували на малому підсумковому турнірі WTA Elite Trophy, який розпочався у китайському місті Джухаї.
У першому турі українки перемогли китаянок Цзян Сіньюй і Ян Чжаосюань – 7:6, 3:6 та 11:9.
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У другому раунді групового етапу з призовим фондом 2 мільйони 349 тисяч 363 доларів українки зіграють проти японського дуету Макото Ніномія і Мію Като.
Що таке WTA Elite Trophy? Другий за важливістю після Чемпіонату WTA підсумковий турнір року WTA-туру, що організовується з 2015 року. Турнір замінив інше підсумкове змагання — турнір чемпіонок. У нього відбираються 11 тенісисток, що займають у рейтингу місця з 9 по 19 та одна запрошена тенісистка. 12 тенісисток грають коловий турнір в чотирьох групах. Переможниця кожної з груп проходить до півфіналу. Переможниці півфіналів грають у фіналі.
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