Сестри Музичук за вихід у півфінал на чемпіонаті світу з шахів зіграють тай-брейк
На чемпіонаті світу з шахів серед жінок в російському Ханти-Мансійську пройшли другі партії 1/4 фіналу.
Анна Музичук звела дві партії з Олександрою Костенюк з Росії внічию.
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У свою чергу, Марія Музичук програла напередодні першу партію білими фігурами Жансае Абдумалік з Казахстану. Але, зуміла обіграти суперницю чорними і зрівняла рахунок – 1:1.
У середу, 14 листопада, обидві наші дівчата зіграють на тай-брейку за вихід в півфінал. Це будуть партії з укороченим часом. Початок – о 12:00 за київським часом.
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Джерело: 24 Канал
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