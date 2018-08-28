Сестри Олсен запускають чоловічу колекцію одягу

Знамениті 32-річні сестри Олсен – Мері-Кейт та Ешлі випускають колекцію чоловічого одягу від свого бренду The Row.

У лінійку чоловічого одягу увійдуть брючні костюми, сорочки, футболки і джинси. Про це повідомляє видання Harper's Bazaar.

Читайте також: Імпланти на шиї: Кім Кардашян показала моторошну прикрасу

Зауважимо, що знамениті сестри створили свій бренд The ​​Row 12 років тому. Їхній одяг витриманий у стилі мінімалізму. У колекції присутні стримані кольори та архітектурні силуети.

За словами Мері-Кейт, цю лінійку вони створюють для сучасних чоловіків, а також для обранців дівчат, які носять The Row. Чоловіча колекція вийде в продаж у жовтні і буде представлена ​​в усіх магазинах бренду.

Допис, поширений The Row (@therow) 3 Лип 2018 р. о 7:38 PDT