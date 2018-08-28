Сестри Олсен запускають чоловічу колекцію одягу
Знамениті 32-річні сестри Олсен – Мері-Кейт та Ешлі випускають колекцію чоловічого одягу від свого бренду The Row.
У лінійку чоловічого одягу увійдуть брючні костюми, сорочки, футболки і джинси. Про це повідомляє видання Harper's Bazaar.
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Зауважимо, що знамениті сестри створили свій бренд The Row 12 років тому. Їхній одяг витриманий у стилі мінімалізму. У колекції присутні стримані кольори та архітектурні силуети.
За словами Мері-Кейт, цю лінійку вони створюють для сучасних чоловіків, а також для обранців дівчат, які носять The Row. Чоловіча колекція вийде в продаж у жовтні і буде представлена в усіх магазинах бренду.
Джерело: 24 Канал
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