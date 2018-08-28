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Сестри Олсен запускають чоловічу колекцію одягу

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Мері-Кейт та Ешлі олсен
Мері-Кейт та Ешлі олсен / Instagram

Знамениті 32-річні сестри Олсен – Мері-Кейт та Ешлі випускають колекцію чоловічого одягу від свого бренду The Row.

У лінійку чоловічого одягу увійдуть брючні костюми, сорочки, футболки і джинси. Про це повідомляє видання Harper's Bazaar.

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Зауважимо, що знамениті сестри створили свій бренд The ​​Row 12 років тому. Їхній одяг витриманий у стилі мінімалізму. У колекції присутні стримані кольори та архітектурні силуети.

За словами Мері-Кейт, цю лінійку вони створюють для сучасних чоловіків, а також для обранців дівчат, які носять The Row. Чоловіча колекція вийде в продаж у жовтні і буде представлена ​​в усіх магазинах бренду.

 

Допис, поширений The Row (@therow)

 

Допис, поширений The Row (@therow)

 

Теги: LifeStyle Кіно Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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