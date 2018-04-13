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Сестру Меган Маркл досі не запросили на королівське весілля

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.in

Рідна сестра по батькові Меган Маркл, Саманта Маркл, обурилась в мережі через ігнорування їхньої присутності на грандіозному весіллі Меган і принца Гаррі у Великобританії.

Про це жінка написала гнівний пост у Twitter, передає The Daily Mail.

Саманта зазначила, що таким чином Меган не поважає ні її, ні близьку родину. Сестра Меган є людиною з інвалідністю, через що це ще більше зачепило її почуття.

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Родина Марклів із нетерпінням чекає своїх запрошень на весілля. Поки жоден із нас не отримав. Досі чекаємо. Сподіваюся, Лондон дружній до людей у інвалідних візках. Я в захваті!,
– саркастично написала Саманта Маркл.

Вона вважає, що коли принц Гаррі та Меган Маркл запросили на пишну подію тисячі британців, то свою сестру, з якою наречена дружила більше 30 років, вона могла б запросити. "Родина є родина", – зауважила вона.

Що цікаво, сама Саманта Маркл уже почала роботу над написанням книги про свою відому сестру Меган.


Саманта Маркл

Нагадаємо, що весілля Меган Маркл і принца Гаррі відбудеться 19 травня о 12 годині у каплиці Святого Георгія Віндзорського замку.

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Меган Маркл Королівська сім'я Королівське весілля
Джерело: 24 Канал
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