Сестру Меган Маркл досі не запросили на королівське весілля

Рідна сестра по батькові Меган Маркл, Саманта Маркл, обурилась в мережі через ігнорування їхньої присутності на грандіозному весіллі Меган і принца Гаррі у Великобританії.

Про це жінка написала гнівний пост у Twitter, передає The Daily Mail.

Саманта зазначила, що таким чином Меган не поважає ні її, ні близьку родину. Сестра Меган є людиною з інвалідністю, через що це ще більше зачепило її почуття.

Читайте також: Названо офіційного фотографа, який зніматиме весілля принца Гаррі і Меган Маркл

Родина Марклів із нетерпінням чекає своїх запрошень на весілля. Поки жоден із нас не отримав. Досі чекаємо. Сподіваюся, Лондон дружній до людей у інвалідних візках. Я в захваті!,

– саркастично написала Саманта Маркл.

Вона вважає, що коли принц Гаррі та Меган Маркл запросили на пишну подію тисячі британців, то свою сестру, з якою наречена дружила більше 30 років, вона могла б запросити. "Родина є родина", – зауважила вона.

Що цікаво, сама Саманта Маркл уже почала роботу над написанням книги про свою відому сестру Меган.



Саманта Маркл

Нагадаємо, що весілля Меган Маркл і принца Гаррі відбудеться 19 травня о 12 годині у каплиці Святого Георгія Віндзорського замку.