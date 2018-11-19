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      На аукціоні СЕТАМ продали на понад мільйон майна Харківського авіазаводу

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      СЕТАМ – система електронних торгів
      СЕТАМ – система електронних торгів / Facebook

      Через систему СЕТАМ Державна виконавча служба продала на торгах 38 транспортних засобів Харківського державного авіаційного виробничого підприємства на загальну суму 1 мільйон гривень.

      Як інформує прес-служба Міністерства юстиції України, гроші з торгів підуть на погашення боргів по зарплаті.

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      Загалом на аукціон було виставлено 45 одиниць вантажних, спеціальних та інших транспортних засобів підприємства. Продати вдалось не всі.

      Під час торгів було продано 38 лотів на загальну суму 1 007 612 гривень.

      Гроші уже надійшли на виконавчої служби і будуть розподілені серед працівників, які мали заборгованість по зарплаті.

      У Мін'юсті зазначають, що загальна сума заборгованості Харківського державного авіаційного виробничого підприємства перед державою, фізичними та юридичними особами становить понад 182 мільйони гривень.

      Що таке СЕТАМ?Це система електронних торгів, створена Міністерством юстиції України для сприяння реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб.

      Аукціон працює по всій території України з 2014 року. За даними Мін'юсту, за три роки було проведено понад 47 тисяч торгів на приблизно 7,2 мільярди гривень.

      Теги: Новини України Гроші Новини Харкова Аукціон Торги Міністерство юстиції Транспорт Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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