Сейви українських воротарів потрапили у топ-10 групового етапу Ліги Європи: відео

Сейви воротаря "Динамо" Дениса Бойко і голкіпера "Ворскли" Богдана Шуста увійшли в число найкращих за підсумками групового етапу Ліги Європи нинішнього сезону.

Офіційний Twitter турніру опублікував підбірку найкращих голкіперських сейвів цієї стадії змагань, куди включив подвиг Бойка в матчі 4 туру з "Ренном" (3:1) та Шуста в поєдинку 1 туру проти "Арсенала" (2:4).

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Кияни за підсумками групового турніру зайняли перше місце в групі К, випередивши "Ренн", "Астану" і "Яблонець", і вийшли в плей-офф Ліги Європи, де зустрінуться з "Олімпіакосом" 14-го і 21 лютого.

"Ворскла" зайняла третє місце в групі Е, пропустивши вперед "Арсенал" і "Спортинг" і випередивши за додатковими показниками "Карабах".

Окрім українців у список потрапили Бернд Лєно ("Арсенал"), Томас Діділлон ("Андерлехт"), Гільєрмо Очоа ("Стандард"), Андрій Луньов ("Зеніт"), Александер Вальке ("Зальцбург"), Олександр Васютін ("Сарпсборг"), Андре Хансен ("Русенборг"), Жозе Са ("Олімпіакос").

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