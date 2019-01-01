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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Сейви українських воротарів потрапили у топ-10 групового етапу Ліги Європи: відео

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      Денис Бойко
      Денис Бойко

      Сейви воротаря "Динамо" Дениса Бойко і голкіпера "Ворскли" Богдана Шуста увійшли в число найкращих за підсумками групового етапу Ліги Європи нинішнього сезону.

      Офіційний Twitter турніру опублікував підбірку найкращих голкіперських сейвів цієї стадії змагань, куди включив подвиг Бойка в матчі 4 туру з "Ренном" (3:1) та Шуста в поєдинку 1 туру проти "Арсенала" (2:4).

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      Кияни за підсумками групового турніру зайняли перше місце в групі К, випередивши "Ренн", "Астану" і "Яблонець", і вийшли в плей-офф Ліги Європи, де зустрінуться з "Олімпіакосом" 14-го і 21 лютого.

      "Ворскла" зайняла третє місце в групі Е, пропустивши вперед "Арсенал" і "Спортинг" і випередивши за додатковими показниками "Карабах".

      Окрім українців у список потрапили Бернд Лєно ("Арсенал"), Томас Діділлон ("Андерлехт"), Гільєрмо Очоа ("Стандард"), Андрій Луньов ("Зеніт"), Александер Вальке ("Зальцбург"), Олександр Васютін ("Сарпсборг"), Андре Хансен ("Русенборг"), Жозе Са ("Олімпіакос").

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Ліга Європи Динамо ФК Ворскла
      Джерело: 24 Канал
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