Сезон відпусток: які небезпечні хвороби можна підхопити в популярних країнах

З початком літа почався активний сезон відпусток. Найчастіше українці обирають для подорожей такі туристичні країни, як Єгипет, Туреччина, Таїланд, ОАЕ, країни Мексиканської затоки тощо. Проте, окрім гарних фото і засмаги з відпустки можна привезти і небезпечні хвороби.

Як зауважує видання Terrawoman, найбільший ризик заразитися небезпечними хворобами існує у Тайланді. Зокрема, туристи можуть підхопити у цій екзотичній країні холеру, малярію, вірус Зіка і лихоманку Денге. Так, лише на тайському острові Пхукет зафіксовано вже понад 200 випадків захворювання лихоманку Денге, два з яких закінчилися летально.

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Окрім Таїланду, варто бути обережним і під час відпочинку в Індії. Гості цієї країни можуть підхопити холеру, малярію, лихоманки Денге, а ще сибірську виразку. У 2017 році найбільш неблагополучна ситуація через захворюваність на сибірську виразку складалася у Бангалорі, Калькутті і Мумбаї, де кількість хворих перевищило 20 тисяч, серед яких 117 випадків із смертельним результатом.



Під час відпочинку, варто бути обережним, щоб не підчепити небезпечну хворобу

Що стосується країн Мексиканської затоки, зокрема Куби, Домініканської республіки та самої Мексики, то тут туристам варто бути обережними, щоби не підчепити малярію, холеру і передаваний комарами вірус Зіка.

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За інформацією епідеміологів, з Єгипту окрім сувенірів можна привезти лихоманку Ріфт-Валли, яка важкому перебігу викликає втрату зору, жовтяницю і навіть смерть.

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