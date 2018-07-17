Шабуніна облили зеленкою під САП, у нього опік очей: фото і відео

Вранці 17 липня під час акції біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбулась штовханина між прихильниками та противниками відставки голови САП Назара Холодницького.

Дісталось голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну, який разом з іншими активістами прийшов вручити Холодницькому "рюкзак на вихід".

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Молодики у військовій формі облили його зеленкою та закидали тортами. Шабуніну викликали швидку.

На відео видно, як поліція, яка була присутня на акції просто спостерігає, як нападники втікають.

Згідно з медичним висновком, у Шабуніна хімічний опік обох очей.

Сьогодні під стінами САП група молодиків у військовій формі напали на голову правління ЦПК Віталія Шабуніна та залили очі зеленкою. Згідно з медичним висновком Олександрівської лікарні, у Шабуніна хімічний опік обох очей. pic.twitter.com/hAKr4SGr0o — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 17 липня 2018 р.

Дивіться відео з акції протесту під САП у Києві вранці 17 липня: