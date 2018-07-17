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Шабуніна облили зеленкою під САП, у нього опік очей: фото і відео

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Шабуніна облили зеленкою на мітингу під САП
Шабуніна облили зеленкою на мітингу під САП / Кадр з відео

Вранці 17 липня під час акції біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбулась штовханина між прихильниками та противниками відставки голови САП Назара Холодницького.

Дісталось голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну, який разом з іншими активістами прийшов вручити Холодницькому "рюкзак на вихід".

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Молодики у військовій формі облили його зеленкою та закидали тортами. Шабуніну викликали швидку.

На відео видно, як поліція, яка була присутня на акції просто спостерігає, як нападники втікають.

Згідно з медичним висновком, у Шабуніна хімічний опік обох очей.

Дивіться відео з акції протесту під САП у Києві вранці 17 липня:

 

Автор: Леся Виговська
Теги: Новини України Новини Києва Назар Холодницький Віталій Шабунін протести САП
Джерело: 24 Канал
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