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Shadow of the Tomb Raider: релізний трейлер гри опублікували в мережі

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Shadow of the Tomb Raider: трейлер
Shadow of the Tomb Raider: трейлер / Фото з вільних джерел

Раліз заключної частини трилогії Tomb Raider відбудеться вже цього тижня: 12 вересня доступ до гри отримають ті, хто придбав розширене видання, а 14 вересня – всі інші. На честь цього розробники Shadow of the Tomb Raider представили релізний трейлер проекту.

Про це повідомляє Shazoo.

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Трейлер присвячений зав’язці історії, в якій Лара Крофт виступає злодійкою. Своїми діями вона запускає відлік до справжнього апокаліпсиса. У відео знайшлося місце парі нових дійових осіб і безлічі красивих місць, в яких побуває молода розкрадачка гробниць. Судячи з усього, після приходу юної авантюристки багато стародавніх місць помітно видозміняться.

Відзначимо, що нещодавно автори Shadow of the Tomb Raider підтвердили, що в грі буде фоторежим: геймери зможуть вільно управляти камерою, вибирати вираз обличчя героїні і застосовувати фільтри.

Релізний трейлер гри Shadow of the Tomb Raider – дивіться відео

 

Реліз заключної частини нової трилогії Tomb Raider відбудеться вже цього тижня – 14 вересня.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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