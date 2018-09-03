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Shadow of the Tomb Raider: розробники опублікували офіційні системні вимоги до гри

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Shadow of the Tomb Raider: системні вимоги
Shadow of the Tomb Raider: системні вимоги / Фото з вільних джерел

Компанія Square Enix нарешті оголосила системні вимоги до гри Shadow of the Tomb Raider. Судячи із заявлених специфікацій, відправитися в нові пригоди із знаменитою розкрадачкою гробниць Ларою Крофт, зможуть багато геймерів.

Про це повідомляє DSOgaming.

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З моменту перших показів Shadow of the Tomb Raider було видно, що очікувати прориву у справі графіки не варто. Гра багато в чому схожа з попередніми тайтлами в технічному плані, але за рахунок нового дизайну рівнів виглядає досить свіжо. Втім, позамежних характеристик розробники і не вимагають.

Мінімальні системні вимоги Shadow of the Tomb Raider:

  1. Операційна система: Windows 7 (64-біт);
  2. Процесор: Intel Core i3-3220 або еквівалентний від AMD;
  3. Відеокарта: NVIDIA GTX 660 / GTX 1050 або AMD Radeon HD 7770;
  4. Оперативна пам’ять: 8 ГБ;
  5. Вільне місце на жорсткому диску: 40 ГБ;
  6. DirectX: версія 11.

Рекомендовані системні вимоги Shadow of the Tomb Raider:

  1. Операційна система: Windows 10 (64-біт);
  2. Процесор: Intel Core i7 4770K (3,4 ГГц) \ AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц);
  3. Відеокарта: NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ) \ AMD Radeon RX 480 (8 ГБ);
  4. Оперативна пам’ять: 16 ГБ;
  5. Вільне місце на жорсткому диску: 40 ГБ;
  6. DirectX: версія 12.

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Відзначимо, що реліз Shadow of the Tomb Raider відбудеться вже 14 вересня. Гра виходить на PC, PlayStation 4 і Xbox One.

Трейлер гри Shadow of the Tomb Raider –дивіться відео

 

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Теги: Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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