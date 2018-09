Shadow of the Tomb Raider: розробники опублікували офіційні системні вимоги до гри

Компанія Square Enix нарешті оголосила системні вимоги до гри Shadow of the Tomb Raider. Судячи із заявлених специфікацій, відправитися в нові пригоди із знаменитою розкрадачкою гробниць Ларою Крофт, зможуть багато геймерів.

З моменту перших показів Shadow of the Tomb Raider було видно, що очікувати прориву у справі графіки не варто. Гра багато в чому схожа з попередніми тайтлами в технічному плані, але за рахунок нового дизайну рівнів виглядає досить свіжо. Втім, позамежних характеристик розробники і не вимагають.

Мінімальні системні вимоги Shadow of the Tomb Raider:

Операційна система: Windows 7 (64-біт); Процесор: Intel Core i3-3220 або еквівалентний від AMD; Відеокарта: NVIDIA GTX 660 / GTX 1050 або AMD Radeon HD 7770; Оперативна пам’ять: 8 ГБ; Вільне місце на жорсткому диску: 40 ГБ; DirectX: версія 11.

Рекомендовані системні вимоги Shadow of the Tomb Raider:

Операційна система: Windows 10 (64-біт); Процесор: Intel Core i7 4770K (3,4 ГГц) \ AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц); Відеокарта: NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ) \ AMD Radeon RX 480 (8 ГБ); Оперативна пам’ять: 16 ГБ; Вільне місце на жорсткому диску: 40 ГБ; DirectX: версія 12.

Відзначимо, що реліз Shadow of the Tomb Raider відбудеться вже 14 вересня. Гра виходить на PC, PlayStation 4 і Xbox One.

