"Шахтар" і "Динамо" проведуть останній матч сезону: чого очікувати від гри

19 травня фінішує 27 сезон Чемпіонату України з футболу у найвищому дивізіоні.

В останньому турі в очній дуелі зійдуться "Динамо" та "Шахтар".

Читайте також: Захисник збірної України може перейти в італійський клуб

Утім, цього разу українське класіко не матиме турнірного значення. Адже гірники вже гарантували собі золоті медалі. Тож кияни, принаймні, спробують реваншуватися за програну чемпіонську гонку і недавню поразку і фіналі Кубка України.

Матч "Динамо" – "Шахтар" розпочнеться 19 травня о 19:30.