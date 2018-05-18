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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Шахтар" і "Динамо" проведуть останній матч сезону: чого очікувати від гри

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19 травня фінішує 27 сезон Чемпіонату України з футболу у найвищому дивізіоні.

В останньому турі в очній дуелі зійдуться "Динамо" та "Шахтар".

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Утім, цього разу українське класіко не матиме турнірного значення. Адже гірники вже гарантували собі золоті медалі. Тож кияни, принаймні, спробують реваншуватися за програну чемпіонську гонку і недавню поразку і фіналі Кубка України. 

Матч "Динамо" – "Шахтар" розпочнеться 19 травня о 19:30. 

Теги: Новини України Новини спорту Динамо Шахтар
Джерело: 24 Канал
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