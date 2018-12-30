Шахи: Карлсен, який програв українцям, виграв чемпіонат світу з бліцу
Норвезький гросмейстер Магнус Карлсен виграв чемпіонат світу з бліцу в Санкт-Петербурзі (Росія). За підсумками 21-го туру норвежець заробив 17 очок.
Друге місце зайняв поляк Ян-Кшиштоф Дуда (16,5), третім став американець Хікару Накамура (14,5).
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Найкращим серед українців став Антон Коробов, який з 13 очками посів 17-е місце. Олександр Зубов (13) – 23-й, Ельдар Гасанов (10,5) – 110-й, Адам Тухаєв (9,5) – 136-й, В'ячеслав Борисенко (8,5) – 179-й.
Для Карлсена титул чемпіона світу в бліці став четвертим у кар'єрі (2009, 2014 2017, 2018).
Нагадаємо, що 26 грудня Карлсена переміг 30-річний ураїнець Адам Тухаєв. Також норвежець поступився Олександру Зубову.
Джерело: 24 Канал
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