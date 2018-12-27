Шахи: Українець Зубов обіграв чинного чемпіона світу з бліцу
У другий ігровий день чемпіонату світу з бліцу і рапіду, який проходить в Санкт-Петербурзі (Росія), українець Олександр Зубов здобув неочікувану перемогу.
Українцеві вдалося обіграти норвежця Магнуса Карлсена у швидких шахах.
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Вчора, 26 грудня, Олександр Зубов зіграв лише з представниками Росії: виграв у Марата Макарова і Сергія Дригалова і зіграв внічию з Євгенієм Левіним.
Як відомо, Карлсен, якого обіграв Зубов, – чинний чемпіон світу з бліцу. Чинним чемпіоном світу з рапіду є індійський гросмейстер Вішванатан Ананд. Турнір з рапіду пройде по 28 грудня, з бліцу - з 29 по 31 грудня.
Нагадаємо, що вчора, 26 грудня, Карлсена обіграв інший українець – 30-річний Адам Тухаєв.