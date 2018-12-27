20:52
27 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, 26 грудня
      Вєсті.UA: "Той єдиний" Ляшка. Кернес "за" Порошенка
      Вєсті.UA
      19:40, сьогодні
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ

      Шахи: Українець Зубов обіграв чинного чемпіона світу з бліцу

      91 Читать новость на русском
      Магнус Карлсен
      Магнус Карлсен / sport-express.ru

      У другий ігровий день чемпіонату світу з бліцу і рапіду, який проходить в Санкт-Петербурзі (Росія), українець Олександр Зубов здобув неочікувану перемогу.

      Українцеві вдалося обіграти норвежця Магнуса Карлсена у швидких шахах.

      Читайте також: Зірки українських шахів стартують на чемпіонаті світу в Росії

      Вчора, 26 грудня, Олександр Зубов зіграв лише з представниками Росії: виграв у Марата Макарова і Сергія Дригалова і зіграв внічию з Євгенієм Левіним.

      Як відомо, Карлсен, якого обіграв Зубов, – чинний чемпіон світу з бліцу. Чинним чемпіоном світу з рапіду є індійський гросмейстер Вішванатан Ананд. Турнір з рапіду пройде по 28 грудня, з бліцу - з 29 по 31 грудня.

      Нагадаємо, що вчора, 26 грудня, Карлсена обіграв інший українець – 30-річний Адам Тухаєв.

      Теги: Спорт Шахи
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Салати без майонезу на Новий рік: рецепти і поради від шеф-кухаря
      сьогодні , 20:02 Салати без майонезу на Новий рік: рецепти і поради від шеф-кухаря
      Олена Булан 370
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Які зміни чекають на українців із січня 2019-го
      сьогодні , 19:01 Які зміни чекають на українців із січня 2019-го
      Яніна Ткачук 2046
      Млява Україна, або Як Росія готує блокаду чорноморських портів
      сьогодні , 18:30 Млява Україна, або Як Росія готує блокаду чорноморських портів
      Дмитро Снєгирьов 819
      Ключові цитати року: якими словами в Україні запам'ятався 2018-й
      сьогодні , 18:01 Ключові цитати року: якими словами в Україні запам'ятався 2018-й
      Ірина Вихрущ 535
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Барселона" вирвала перемогу у "Панатінаїкоса"
       23 березня 2011 , 11:00
      Баскетбол: "Хімік" наприкінці зустрічі вирвав перемогу у "Дніпро-Азота"
       10 березня 2013 , 09:53
      Трилер в Салвадорі. Бельгія - США - 2:1
       2 липня 2014 , 01:41
      Воронін готовий розглядати пропозиції українських клубів
       30 січня 2015 , 11:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук