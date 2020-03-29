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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Шахов вважає, що COVID-19 створили штучно і він заразився не у Куршевелі, а в Україні

      -
      Сергій Шахов перебуває в Олександрівській лікарні / фото з фейсбуку Шахова

      Депутат Верховної Ради з групи "Довіра" Сергій Шахов став першим нардепом, у якого виявили коронавірус. Іронія у тому, що раніше з трибуни парламенту Шахов сказав, що коронавірусу немає і він лише сидить у головах у чиновників.

      Проте, навіть після діагностованої у себе недуги, він продовжує наполягати на своїх попередніх тезах. Свої думки він висловив телеграм-каналу PavlovskyNews.

      Раніше Нардеп з коронавірусом показав, чим його годують: фото

      Перш за все потрібно шукати того, кому він потрібен. Хто захотів обрушити фінансові ринки. Треба спитати у китайців, чи американців, чия лабораторія луснула і звідки взявся коронавірус, і хто буде відповідати за пандемію і падіння економіки,
      – розмірковує Шахов.

      Окрім того, Шахов підтвердив, що відпочивав у Куршевелі у Франції, цього він абсолютно не цурається. А хворобу все ж пов'язує із перебуванням в Україні. Так, за його словами, симптоми коронавірусу наприкінці січня мали його діти, а також бабуся. 

      Шахов стверджує, що коронавірус створили штучно і випадково розповсюдили – дивіться відео

       

      Хто ще з чинних нардепів захворів

      • Першим на COVID-2019 захворів парламентар з групи "Довіра" Сергій Шахов. Він відпочивав в Італії. Трохи згодом стало відомо про інфікування його дружини. Вже 21 березня Шахова госпіталізували.
      • Того ж дня, 21 березня, стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
      • Вже 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
      • 24 березня з'явилася інформація про те, що позафракційний народний депутат Сергій Рудик заразився коронавірусом. Востаннє він був на засіданні Верховної Ради 17 березня.
      • Першим зі "Слуг народу" підтвердив інформацію про недугу Руслан Горбенко. Про діагноз він дізнався 24 березня, а наразі перебуває у столичній Олександрівській лікарні.
      • 28 березня про те, що захворіла на коронавірус, дізналася нардепка Анна Скороход. Хоч наразі вона є позафракційною, раніше належала до "Слуг народу" та перемогла від цієї партії на мажоритарному окрузі на Київщині.
      • 29 березня з'явилася інформація про інфікування "Слуги народу" Володимира Ватраса. Дані підтвердила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Верховна Рада Сергій Шахов Новини політики
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