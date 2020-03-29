Шахов вважає, що COVID-19 створили штучно і він заразився не у Куршевелі, а в Україні

Депутат Верховної Ради з групи "Довіра" Сергій Шахов став першим нардепом, у якого виявили коронавірус. Іронія у тому, що раніше з трибуни парламенту Шахов сказав, що коронавірусу немає і він лише сидить у головах у чиновників.

Проте, навіть після діагностованої у себе недуги, він продовжує наполягати на своїх попередніх тезах. Свої думки він висловив телеграм-каналу PavlovskyNews.

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Перш за все потрібно шукати того, кому він потрібен. Хто захотів обрушити фінансові ринки. Треба спитати у китайців, чи американців, чия лабораторія луснула і звідки взявся коронавірус, і хто буде відповідати за пандемію і падіння економіки,

– розмірковує Шахов.

Окрім того, Шахов підтвердив, що відпочивав у Куршевелі у Франції, цього він абсолютно не цурається. А хворобу все ж пов'язує із перебуванням в Україні. Так, за його словами, симптоми коронавірусу наприкінці січня мали його діти, а також бабуся.

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