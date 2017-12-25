Шахові зірки спалахнули у Києві

24 грудня у Києві стартували "Матчі шахових зірок", в яких змагаються титуловані світові маестро.

Україну в цих матчах представляють київські гросмейстери – 15-річний Кирило Шевченко і 19-річна Юлія Осьмак, які грають з представниками Словенії – Олександром Білявським і Лаурою Унук відповідно.

В першій партії Шевченко (до речі, наймолодший "грос" у Європі!) спочатку на рівних грав з досвідченим 64-річним суперником – одним з найвідоміших гравців в історії шахів. Але потім Білявський перехопив ініціативу, і мав хороші шанси на перемогу. Втім, українець таки вистояв проти екс-українця – і на 51-му ході було зафіксовано нічию.

Дуже цікавою видалася й партія чемпіонок (і Юлія, і Лаура ставали чемпіонками світу серед дівчат і вигравали національні першості). Киянка оригінально розіграла дебют, заплутала суперницю і могла завершити партію атакою на короля. Однак Унук змогла відбитися, і в ендшпілі вирівняла гру. Проте в складній позиції припустилася помилки, якою Осьмак уміло скористалася – і перемогла на 58-му ході.

Загалом "Матчі зірок" складатимуться з 6-ти партій – 4 у класичні шахи і 2 – у швидкі. Крім того, до програми змагань входять цікаві додаткові заходи. Зокрема, першого дня відбувся сеанс одночасної гри відомого київського гросмейстера і тренера Володимира Баклана. Метр зустрічався з юними шахістами і переміг на всіх 15-ти дошках. Втім, досвід, який отримали його молодші колеги стане для них неоціненним.

Сьогодні, 25 грудня на "Матчах зірок" буде зіграно другі партії. Місце зустрічі – конференц-зал CityHotel о 13:00.

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