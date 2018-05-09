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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку

ЦРУ 1643 Читать новость на русском

Ділки навчилися підробляти документи на об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Інтерес шахраїв – у першу чергу у грошах, які сплачують мешканці за комунальні послуги керуючій компанії, яку ж і обирає фейкове ОСББ.

Багатоповерхівки – це колосальні гроші і стабільний дохід для бізнесменів. Там вже давно поділені сфери впливу по районах та встановлені такси, і лише ОСББ – реальна можливість зекономити. В об'єднанні співвласників, люди знають, що гроші вкладаються у ремонт, а не в повітря, чи комусь у кишеню.

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Але мешканці близько двадцяти столичних багатоповерхівок дізнались про те, що в їхньому будинку хазяйнують геть невідомі особи – вони без дозволу власників створили своє ОСББ.

Ми випадково дізналися про те, що в нашому будинку створено ОСББ людьми, які не проживають в нашому будинку, яких ми не знаємо, які нічого тут не проводили,
– розповіла мешканка київської багатоповерхівки Світлана Яремчук.

І те, що це справді захоплення майна, а простіше звичайний рекет – мешканці не перебільшують. Керівники отих нібито фіктивних ОСББ – дійсно можуть нанести цілком реальні збитки.

Таких примарних ОСББ майже в усіх районах Києва нарахували близько 16. Зіставивши статути і протоколи зборів можна прослідкувати однаковий почерк. Усі ці ОСББ реєструвала одна людина, в один і той самий час і в одному місті – в місті Ірпені. Хоча зараз фіктивні об'єднання є у Києві.

Приблизно 15-20 об'єднань, майже всі зареєстровані по одній і тій самій схемі, якісь особи в місті Ірпінь на свій будинок створюють об'єднання, а згодом через добу чи через тиждень ці об'єднання якимось дивним чином переносять в Київ. Питання у тому, що будинок не може переїхати, не може об'єднання переїхати навіть в сусідній будинок, не кажучи вже у сусіднє місто,
– зазначив юрист Володимир Блащук.

Подекуди на один ірпінський будинок реєстрували по кілька ОСББ. Закон вимагає: один дім – одне об'єднання.

Більше про шахрайство з ОСББ – дивіться у програмі ЦРУ.

Теги: Новини Києва Новини України Корупція Розслідування ЦРУ ОСББ Шахрайство
Джерело: 24 Канал
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