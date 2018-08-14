Шахраї масово продають підроблені квитки на концерт Imagine Dragons в Києві: фотодоказ

31 серпня відома американська група Imagine Dragons дасть концерт у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Ще за кілька місяців до концерту у мережі розгорівся справжній ажіотаж з квитками. Цим скористалися шахраї і почали продавати підроблені квитки на концерт.

Про один з шахрайських сервісів розповів користувач Vlad G у своєму блозі.

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За словами блогера, він спробував пошукати квитки на концерт Imagine Dragons на OLX (портал з безкоштовними оголошеннями) і натрапив на "Консьєрж-сервіс", який публікував по 3-4 оголошення в день з пропозицією продажу квитків "на фірмовому бланку".

Оголошення "Консьєрж-сервісу" на OLX

Його насторожила орфографічна помилка на бланку квитка, а також підозрілим була відправка квитків післяплатою.

Адже теоретично покупець міг замовити квиток, при огляді сфотографувати штрих-код і відмовитися від посилки. І таким чином скомпрометувати квиток для подальшого продажу,

– пише Vlad G.

Учасниця шоу "Холостяк" Яна Blackbunny рекламує "Консьєрж-сервіс"

Водночас сервіс Karabas.com підтвердив, що на "Консьєрж-сервісі" продається підробка.

Сервіс Karabas.com попереджає про підробки квитків

Блогер застерігає не купувати квитки у нібито перевірених "консьєрж-сервісів" і бути обережними при купівлі квитків "з рук".

Також у мережі поширюють бланк з підробленими квитками з concert.ua.

Зліва недійсний квиток, праворуч – оригінал

Бланків, які зображені ліворуч, у concert.ua немає, формат штрих-коду не збігається з оригінальним форматом.