Шахрай обікрав Демі Мур на чималу суму: деталі

Голлівудська акторка Демі Мур стала жертвою шахраїв. Зірка втратила чималу суму з банківської картки.

Як повідомляє TMZ, шахрайську схему реалізував 35-річний американець Девід Рід. Чоловік обманом заволодів банківською карткою голлівудської акторки та витратив з неї 169 тисяч доларів.

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За словами федеральних прокурорів, шахрай звернувся до American Express із заявою, що Демі Мур загубила свою банківську картку і має намір отримати нову. Після процедури відновлення рахунку, голлівудській акторці відправили нову картку, яку Девід Рід зміг перехопити. Поки чоловік був у розшуку, він зумів витратити чималу суму на брендовий одяг.

Правоохоронці зуміли вистежити шахрая завдяки камерам відеоспостереження. Наразі Девід Рід затриманий та перебуває у в'язниці Лос-Анджелеса. представники зірки відмовляються коментувати неприємну ситуацію.

Хто така Демі Мур?

Американка з неблагополучної родини (батьки зірки зловживали алкоголем), яка зуміла досягнути чималого успіху в Голлівуді. Акторка дебютувала у кіно, граючи персонажів другого плану в серіалах. Згодом її запросили зіграти у фільмах "Вибір" "Паразит" та "Молодість, лікарня, любов". Вже на початку 1990-их Демі Мур була однією з найвисокооплачуваніших знаменитостей США. Вона відома завдяки фільмам "Привид", "Сімейка Джонсів", "Солдат Джейн" та "Присяжна".