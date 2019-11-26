Шахраї продавали депутатський мандат за 1,5 мільйона євро, їх затримали: фото

Двоє чоловіків запропонували жінці купити мандат народного депутата. Шахраї оцінили свої «послуги» у 1,5 мільйона євро. Правоохоронці затримали їх у Києві.

Жінка бере участь у конкурсі на заміщення посади на державній службі, повідомили у поліції. Однак пропозиція чоловіків викликала у неї сумніви, тому вона й проінформувала про це правоохоронців.

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Зловмисників затримали після передачі першого траншу у розмірі 750 000 тисяч євро, що відбулася в районі станції метро "Чернігівська".



Правоохоронці затримали шахраїв "на гарячому"

Чоловіки – кияни 1973 та 1951 років народження. Обидва раніше судимі за різні злочини.

Старшого чоловіка правоохоронці місяць тому затримували за скоєння аналогічного злочину. Тоді він пообіцяв за 150 000 тисяч доларів посприяти у призначенні на посаду голови однієї з райдержадміністрацій. Зловмиснику суд обрав запобіжний захід тримання під вартою та визначив заставу близько 154 000 тисячі гривень, але він сплатив цю суму та опинився на волі.



Поліцейські затримали шахраїв при під час отримання частини хабаря

Правоохоронці уже розпочали кримінальні провадження за шахрайство та замах на шахрайство. Чоловікам загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

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